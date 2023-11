Lisez les comptes rendus des matchs du lundi 27 novembre dans la LNH.

Yegor Chinakhov a récolté un but et une aide et les Blue Jackets de Columbus ont infligé aux Bruins de Boston leur troisième défaite consécutive en l’emportant 5-2, lundi.

Dmitri Voronkov, Ivan Provorov, Kirill Marchenko et Justin Danforth ont aussi marqué pour les Blue Jackets, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs en vertu de cette première victoire en sept duels contre les Bruins.

Boone Jenner a obtenu deux mentions d’aide et Spencer Martin a repoussé 31 rondelles dans la victoire.

Matthew Poitras et John Beecher ont répliqué pour les Bruins, tandis que Jeremy Swayman a réalisé 17 arrêts avant d’être chassé de la rencontre après avoir cédé deux fois. En relève, Linus Ullmark a bloqué 18 des 20 lancers décochés en sa direction.

Voronkov a permis aux Blue Jackets de s’inscrire au tableau à 15 : 52 de la première période. Il a remporté une bataille près de la bande avant de surprendre Swayman du côté droit du filet.

Provorov a porté la marque à 2-0 en trompant la vigilance de Swayman alors que Voronkov cachait la vue du gardien.

Chinakhov a accru l’avance des favoris locaux en deuxième après un revirement en zone neutre, puis Marchenko en a ajouté lors d’une supériorité numérique de deux hommes au début du troisième tiers.

Après un but de Poitras, les Buins ont retiré Ullmark avec plus de sept minutes à écouler. Danforth en a rapidement profité pour marquer dans une cage déserte.

Beecher a inscrit le deuxième but des Bruins avec 2 : 20 à écouler au match.

Les Bruins, qui ont remporté neuf de leurs 10 premières rencontres cette saison, ont perdu six de leurs 11 dernières.

Nicole Kraft, Associated Press