Lisez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche soir dans la LNH.

David Perron a réussi un doublé en avantage numérique, inscrivant au passage son 300e but en carrière, et les Red Wings de Detroit ont vaincu le Wild du Minnesota 4-1, dimanche.

Dylan Larkin a récolté un but et une aide pour les Red Wings, qui ont remporté un troisième match de suite. Shayne Gostisbehere a marqué dans un filet désert et a obtenu deux aides, tandis qu’Alex Lyon a bloqué 37 rondelles à son troisième départ consécutif.

Joel Eriksson Ek a fait scintiller la lumière rouge en supériorité numérique pour le Wild, qui a perdu sept matchs d’affilée. Le club montre un dossier de 0-5-2 dans cette séquence.

Filip Gustavsson a réalisé 19 arrêts.

Avec Alex Goligoski au banc des punitions pour un coup de bâton, Perron a trouvé le fond du filet après 4 : 06 de jeu en première période. Il a effectué un tir du cercle gauche après avoir accepté une passe de Lucas Raymond.

Le Wild a créé l’égalité avec 11,3 secondes à jouer au premier tiers lorsque Eriksson Ek a redirigé un tir de Kirill Kaprizov.

Larkin a marqué avec 3 : 07 à écouler en deuxième. Gustavsson a fait un arrêt de la jambière sur son tir initial, mais le capitaine des Red Wings a récupéré le rebond pour battre le gardien.

Le 300e but de Perron est survenu à 1 : 29 de la troisième pendant que Pat Maroon était pénalisé. Le Québécois a marqué 17 buts en 48 matchs contre le Wild.

Les Red Wings revendiquent une fiche de 11-0-2 cette saison quand ils marquent quatre buts ou plus.

Dana Gauruder, Associated Press