L’attaquant Rafaël Harvey-Pinard ratera de six à huit semaines d’activités en raison d’une blessure au bas du corps.

(Anaheim) À peine arrivé sous le soleil de la Californie, le Canadien est déjà confronté aux mauvaises nouvelles.

Le club montréalais a annoncé mardi matin à Anaheim que Rafaël Harvey-Pinard et Jordan Harris devront s’absenter du jeu.

Le défenseur est perdu pour une durée qui n’est pas déterminée, tandis que l’attaquant devra rester à l’écart pendant six à huit semaines.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jordan Harris

Harvey-Pinard a subi une possible blessure à la cheville le 2 novembre en Arizona, et il a dû rater les trois matchs suivants avant de revenir le 11 novembre contre Boston. Harris, lui, avait subi une première blessure le 11 novembre, mais il est revenu au jeu à Boston samedi dernier, et il a subi une nouvelle blessure lors de cette rencontre.

Ces mauvaises nouvelles viennent s’ajouter aux blessures, dont celles qui affectent Arber Xhekaj et David Savard.

Le Canadien devrait rappeler un autre défenseur de Laval en fin de journée.