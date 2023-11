De gauche à droite : Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et Divertissement de Québecor et président de Gestev, Luc Robitaille, président des Kings de Los Angeles, Eric Girard, ministre des Finances du Québec, et Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale

(Québec) Le gouvernement Legault accorde une subvention de 5 à 7 millions de dollars pour la venue des Kings de Los Angeles à Québec en octobre 2024. Une première pour la tenue de matchs préparatoires au Centre Vidéotron.

Les Kings seront à l’amphithéâtre de Québec du 2 au 6 octobre pour compléter leur camp d’entraînement et disputer leurs deux derniers matchs préparatoires. Leurs adversaires seront les Bruins de Boston (3 octobre) et les Panthers de la Floride (5 octobre).

« C’est vraiment une expérience pour nos joueurs de finir le camp d’entraînement dans une ville de hockey et d’avoir cette ambiance. C’est ce qui a poussé notre décision à venir ici », a affirmé le président des Kings, le Québécois Luc Robitaille, lors d’une conférence de presse au Centre Vidéotron mardi.

Un autre facteur a pesé dans la balance. Selon le communiqué de presse diffusé par l’équipe sur son site web, « cette annonce coïncide avec l’incapacité des Kings de disputer des matchs préparatoires à domicile avant la saison 2024-25 en raison de la phase finale des rénovations en cours au Crypto.com Arena ».

Le chef de l’exploitation du Groupe Sports et Divertissement de Québecor et président de Gestev, Martin Tremblay, a souligné que le ministre des Finances, Eric Girard, avait été « l’initiateur de ce projet ». Gestev a été « l’intermédiaire entre le gouvernement et les Kings ».

Martin Tremblay a laissé entendre que son organisation n’a pas eu à convaincre Québec de sortir son chéquier. « C’est un projet initié par le gouvernement du Québec », a-t-il répondu.

Selon le communiqué de presse de Québecor, « l’entente conclue prévoit que le gouvernement du Québec subventionnera la tenue de l’évènement en assumant la responsabilité des dépenses excédentaires sur les revenus générés par celui-ci ».

« Oui, il y aura une subvention du gouvernement du Québec pour faciliter l’évènement, a affirmé Eric Girard. Nous estimons que l’évènement va avoir des dépenses de l’ordre de 9 à 10 millions. Il y aura des revenus. Et mon meilleur estimé en date d’aujourd’hui est que le gouvernement du Québec devra fournir une subvention de l’ordre de 5 millions de dollars pour la tenue d’un tel évènement » et « au maximum de 7 millions », selon l’entente avec Gestev.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Luc Robitaille et Eric Girard

Le Centre Vidéotron est une « infrastructure exceptionnelle », et « c’est important de la montrer et de l’utiliser pour des grands évènements […]. On doit s’en servir », a-t-il ajouté.

Questionné pour savoir si ce n’est pas trop cher payé pour deux matchs préparatoires, le ministre a fait valoir qu’« on fait déplacer trois équipes de la Ligue nationale » et qu’« il y aura toutes sortes d’activités autour de ça comme des entraînements » ouverts au public. « Ce sera une célébration du hockey à Québec », a-t-il lancé.

Eric Girard a plaidé que la subvention se compare aux aides publiques accordées à d’autres évènements comme « la Coupe des présidents au golf, la Formule 1 et les Mosaïcultures ». « Une subvention comme celle-là, c’est cohérent avec ce qu’on fait pour d’autres évènements sportifs d’envergure. »

Il n’y a pas eu d’analyse de retombées économiques. « C’est toujours assez difficile à mesurer économiquement. Mais moi, je vois ça comme un renouveau », a-t-il affirmé. Il entend par renouveau le fait que Québec accueille pour la première fois le camp d’entraînement d’une équipe professionnelle.

Le Centre Vidéotron a déjà accueilli des matchs préparatoires de la LNH. Mais c’est une première que le gouvernement accorde une aide financière pour l’occasion. Les deux dernières parties ont eu lieu en 2017 et 2018. Il y avait eu 9000 puis environ 10 000 spectateurs pour assister aux matchs du Canadien. Le Centre Vidéotron peut accueillir 18 000 personnes.

« Vous le savez, les gens de Québec sont friands et sont de grands amateurs de hockey. Pouvoir assister à des matchs en octobre prochain, je pense que ça va faire le grand plaisir de la population de la région de Québec », a soutenu le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Cette annonce, préparée de longue date, « n’a rien à voir » avec la décision du gouvernement la semaine dernière de stopper le projet de tramway de la Ville et de réétudier la question. « Il n’y a aucun lien », a insisté M. Julien, dont le parti a subi une dégelée dans Jean-Talon en octobre pour ensuite ressusciter sa promesse de troisième lien. Le Parti québécois a détrôné la Coalition avenir Québec au printemps au chapitre des intentions de vote dans la capitale.

Mandaté par François Legault pour travailler au retour éventuel des Nordiques, Eric Girard rencontrera à nouveau le commissaire de la LNH, Gary Bettman, à la fin de novembre à New York. Le ministre a rappelé qu’il n’y a ni expansion ni déménagement d’équipe dans les cartons de M. Bettman, mais qu’il poursuit tout de même son opération de charme. Il lui proposera notamment la tenue de matchs à l’extérieur dans la capitale. « Pas sur le fleuve, peut-être sur les Plaines », a-t-il précisé.

Oui, on aimerait un jour avoir le retour d’une équipe de la Ligue nationale. Mais d’ici là, on a les Remparts, la meilleure organisation de hockey junior, et j’aimerais qu’on ait d’autres évènements d’envergure tels que le Championnat du monde de hockey junior, le Championnat du monde de hockey féminin, le Championnat du monde de hockey senior, des parties de saison régulière, d’autres camps d’entraînement. Eric Girard

Eric Girard a fait deux tentatives qui se sont soldées par des échecs l’an dernier : la ville de Halifax a été préférée à Québec pour la tenue du Championnat mondial de hockey junior alors que la présentation de matchs de la saison régulière des Sénateurs d’Ottawa est tombée à l’eau dans le contexte de la mort du propriétaire de l’époque et de la vente du club.

« Avoir le Centre Vidétron plein à craquer pour deux parties, je pense que ça envoie le bon message » à la Ligue, a dit Martin Tremblay tout en annonçant que la mise en vente des billets aura lieu cette semaine. Leur coût s’élève entre 55 $ et 170 $. Québecor « n’a jamais abandonné l’idée d’être propriétaire en tout ou en partie » d’une équipe, a-t-il ajouté.

Construit grâce à 400 millions de fonds publics, le Centre Vidéotron est la propriété de la Ville de Québec, qui en a confié la gestion à Québecor en vertu d’une entente. Le maire Bruno Marchand brillait par son absence à l’annonce. C’est en raison d’un « conflit d’horaire », dit-on à son cabinet. M. Marchand participait au Sommet de la culture philanthropique puis avait une rencontre avec la ministre responsable de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau.

Le premier ministre François Legault avait rencontré le président des Kings à l’occasion d’une visite en Californie en décembre 2019. Luc Robitaille lui avait fait visiter l’amphithéâtre du club à Los Angeles, mais, selon lui, il n’avait pas été question à ce moment d’une venue potentielle à Québec.

L’opposition réagit

La CAQ fait une passe sur la palette à la LNH plutôt qu’aux gens qui en arrachent. Oui, j’adore le hockey. Mais pas à ce prix-là. Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, dont le parti a lancé une pétition contre la subvention annoncée par le gouvernement

Les banques alimentaires demandant toujours 8 millions. Des milliers de Québécois ont faim, Eric Girard. C’est plus important que deux parties de hockey. Le député libéral Gregory Kelley