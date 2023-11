PHOTO NEVILLE E. GUARD, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(New York) La Ligue nationale de hockey a imposé une amende de 5000 $ US (6800 $) à l’attaquant des Oilers d’Edmonton Leon Draisaitl pour avoir fait « trébucher de manière dangereuse » le joueur de centre des Islanders de New York Bo Horvat, a annoncé la ligue mardi.

La Presse Canadienne

Draisaitl a écopé d’une pénalité mineure pour avoir fait trébucher Horvat sur la séquence survenue en deuxième période du match qui s’est conclu 4-1 en faveur des Oilers lundi soir.

L’Allemand âgé de 28 ans, qui empoche 8,5 millions par saison, a inscrit six buts et amassé 19 points en 14 matchs avec les Oilers cette saison, en plus d’avoir purgé 22 minutes de pénalité.

L’amende de 5000 $ est le montant maximal prévu dans la convention collective pour ce genre de geste.

La ligue a précisé que ce montant sera versé au Fonds d’aide d’urgence des joueurs de la LNH.