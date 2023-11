(Edmonton) Les Oilers d’Edmonton ont opté pour d’importants changements après un début de saison difficile.

La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef Jay Woodcroft et l’entraîneur adjoint Dave Manson ont été congédiés, dimanche, payant le prix pour le dossier de 3-9-1 qui place les Oilers au 15e rang sur 16 équipes dans l’Association de l’Ouest.

Kris Knoblauch, l’entraîneur-chef du Wolf Pack de Hartford, dans la Ligue américaine de hockey, a été embauché à la barre des Oilers. Il sera accompagné de Paul Coffey à titre d’adjoint.

PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Kris Knoblauch derrière le banc des Rangers de New York, en janvier 2022

Knoblauch a notamment dirigé Connor McDavid lors de son passage dans la Ligue de l’Ontario, avec les Otters d’Érié. Il a mené les Otters vers le titre en 2016-17, comme il l’avait fait auparavant avec le Ice de Kootenay dans la Ligue de l’Ouest, en 2010-11.

Une conférence de presse est prévue dimanche après-midi. Knoblauch et Coffey y seront accompagnés du directeur général Ken Holland et du chef de la direction des opérations hockey Jeff Jackson.

Knoblauch devient le 10e entraîneur-chef des Oilers en 15 saisons et le cinquième depuis les débuts de McDavid, en 2015.

Woodcroft a maintenu une fiche de 79-41-13 à la barre des Oilers, aidant McDavid, Leon Draisaitl et compagnie à atteindre la finale de l’Ouest en 2022 et la deuxième ronde des éliminatoires plus tôt cette année.

L’homme de 47 ans a été nommé entraîneur-chef à la suite du congédiement de Dave Tippett en février 2022. Les Oilers ont revendiqué un dossier de 26-9-3 lors des 38 derniers matchs de la saison sous sa gouverne pour prendre le deuxième rang dans la section Pacifique.

Les Oilers ont ensuite éliminé les Kings de Los Angeles au premier tour éliminatoire, puis ont vaincu les Flames de Calgary lors de la première édition de la Bataille de l’Alberta en séries depuis 1991. Ils ont toutefois été éliminés par l’Avalanche du Colorado, éventuel champion de la Coupe Stanley.

Les Oilers ont conclu la saison 2022-23 avec une fiche de 50-23-9 à la seule saison complète de Woodcroft derrière le banc. Ils ont une fois de plus défait les Kings au premier tour, mais ont ensuite été éliminés par les Golden Knights de Vegas, qui ont également été sacrés champions par la suite.

Le club de l’Alberta a amorcé la campagne actuelle en visant la Coupe Stanley, estimant avoir retenu les leçons des deux derniers tournois éliminatoires.

Il a toutefois subi une lourde défaite de 8-1 contre les Canucks en lever de rideau à Vancouver, puis a perdu 4-3 contre la même équipe à Edmonton. Les Oilers ont ensuite obtenu une victoire de 6-1 contre les Predators de Nashville avant de perdre quatre matchs de suite.

Woodcroft disposait d’une multitude d’armes offensives à Edmonton avec McDavid, Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Evander Kane. Il comptait également sur les défenseurs Darnell Nurse, Mattias Ekholm et Evan Bouchard.

Malgré ce talent offensif, seulement six équipes de la LNH montrent une pire moyenne que les 2,69 buts par match des Oilers.

McDavid, qui a totalisé 153 points au cours de la dernière saison, a été limité à 10 points en 11 matchs. Il a raté quelques matchs en octobre en raison d’une blessure au haut du corps.

Garder la rondelle hors du filet des Oilers s’est toutefois avéré le plus grand défi.