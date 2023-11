Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Avec son premier but de la saison, Chartier a porté la marque à 3-1 lors des premiers moments de la troisième période après une belle remise de Dominik Kubalik. Il s’agissait de son deuxième but en carrière, le premier datant du 28 octobre 2018.

Le club prendra la route de la Suède pour y affronter Detroit et le Minnesota, les 17 et 19 novembre.

J. T. Miller et Pius Suter ont répliqué et Thatcher Demko a stoppé 18 tirs pour les Canucks, qui avaient gagné leurs cinq derniers matchs.

Alexey Toropchenko et Torey Krug ont aussi marqué pour les Blues et Jordan Binnington a bloqué 36 rondelles, alors que les Blues se sont vengés d’une défaite aux mains de l’Avalanche survenue plus tôt ce mois-ci.

Brayden Schenn et Pavel Buchnevich ont tous les deux marqué trois buts et les Blues de St. Louis ont vaincu l’Avalanche du Colorado 8-2, samedi.

Wyatt Johnston a totalisé deux points, dont un but, et les Stars de Dallas ont défait les Jets de Winnipeg 3-2, samedi.

Teuvo Teravainen et Stefan Noesen ont été les autres buteurs des Hurricanes, gagnants de six de leurs huit derniers matchs.

Sebastian Aho et Brent Burns ont fourni un but et une passe.

Evgeni Malkin a enfilé un huitième but et Drew O’Connor a aussi marqué pour les Penguins, qui remportaient un quatrième match de suite.

Alex Ovechkin a marqué deux buts, Hunter Shepard a signé sa deuxième victoire dans la LNH et les Capitals de Washington ont vaincu les Islanders de New York 4-1, samedi.

Un doublé de Carcone aide les Coyotes à vaincre les Predators

PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS Michael Carcone (53)

Michael Carcone a marqué deux buts pour mener les Coyotes de l’Arizona à une victoire de 7-5 contre les Predators de Nashville, samedi.

Clayton Keller a touché la cible une fois et ajouté deux mentions d’aide. Sean Durzi a totalisé deux points, dont un but. Troy Stecher, Alex Kerfoot et Nick Bjugstad ont été les autres buteurs des Coyotes.

Connor Ingram a réalisé 36 arrêts dans la victoire. Logan Cooley a amassé trois aides et J. J. Moser, deux.

Filip Forsberg a réussi un doublé tout en se faisant complice d’un autre filet des Predators, qui ont perdu trois matchs de suite et cinq de leurs six derniers. Dante Fabbro a obtenu un but et une aide.

Kiefer Sherwood et Ryan O’Reilly ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Predators. Roman Josi, Tommy Novak et Gustav Nyquist ont tous les trois récolté deux aides. Juuse Saros a bloqué 19 rondelles.

Avant la rencontre, O’Reilly a été honoré lors d’une cérémonie pour souligner son 1000e match dans la LNH, survenu le 31 octobre contre les Canucks de Vancouver.

Jim Diamond, Associated Press