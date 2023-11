Lisez les résumés des parties disputées dimanche dans la LNH.

Sam Reinhart obtient quatre points

Sam Reinhart a amassé deux buts et deux aides pour guider les Panthers de la Floride vers une victoire de 4-3 aux dépens des Blackhawks de Chicago, dimanche.

Carter Verhaeghe a dénoué l’impasse tôt en troisième période et les Panthers ont surmonté deux beaux buts de la jeune sensation Connor Bedard.

Oliver Ekman-Larsson a récolté un but et une mention d’assistance pour les Panthers, qui ont signé une quatrième victoire consécutive. Matthew Tkachuk et Evan Rodrigues ont ajouté deux aides chacun.

Bedard, qui a marqué neuf buts à ses 13 premiers matchs en carrière, est devenu le plus jeune joueur à inscrire deux buts lors d’une même partie contre les Panthers. Trois jours plus tôt, il avait réalisé le même exploit, mais contre le Lightning de Tampa Bay.

Jason Dickinson a également fait mouche pour les Blackhawks, qui ont vu Arvid Soderblom réaliser 27 arrêts.

Sergei Bobrovsky a repoussé 24 rondelles devant la cage des Panthers, qui prennent maintenant la direction de la côte ouest pour une série de trois matchs.

Tim Reynolds, Associated Press