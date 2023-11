Lisez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Les Panthers l’emportent 5-2 contre les Hurricanes

Matthew Tkachuk, Aleksander Barkov et Carter Verhaeghe ont tous obtenu un but et une aide, vendredi, alors que les Panthers de la Floride ont vaincu les Hurricanes de la Caroline 5-2.

Sergei Bobrovsky a bloqué 28 rondelles pour son quatrième gain de suite.

Uvis Balinskis a marqué son premier but dans la LNH pour les Panthers, tandis que Kevin Stenlund a ajouté un but dans un filet désert.

Sam Reinhart a récolté deux aides pour les Panthers.

Jesperi Kotkaniemi et Sebastian Aho ont marqué les buts des Hurricanes.

Antti Raanta a réalisé 29 arrêts.

Les Panthers semblent avoir le meilleur sur les Hurricanes depuis un moment, ayant remporté 10 des 12 derniers affrontements entre les deux équipes.

Balinskis a reçu une passe de Tkachuk et a donné les devants 2-1 à son équipe en fin de premier vingt.

La Floride est ensuite restée aux commandes, en route vers un quatrième gain en cinq matchs.

Associated Press