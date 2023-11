Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Les Sénateurs marquent trois buts en troisième période pour décrocher la victoire à Toronto

Claude Giroux a marqué deux buts et a ajouté une aide et les Sénateurs d’Ottawa ont marqué trois fois en troisième période pour vaincre les Maple Leafs de Toronto 6-3, mercredi.

Il ne s’agit que d’une deuxième victoire en trois semaines pour le club de la capitale canadienne, qui demeurent au dernier rang de l’Association de l’Est en vertu d’une fiche de 5-6-0.

Dominik Kubalik a également réussi un doublé pour les Sénateurs, tandis que Tim Stutzle a touché la cible une fois en plus d’être complice de trois buts des siens.

Jakob Chychrun a obtenu un but et une aide pour les Sénateurs, qui avaient perdu deux matchs de suite et cinq de leurs six derniers en temps réglementaire.

Le Québécois Mathieu Joseph a récolté trois aides. Joonas Korpisalo a effectué 27 arrêts.

William Nylander, Tyler Bertuzzi et Nick Robertson ont répliqué pour les Maple Leafs. John Tavares a obtenu deux aides et Joseph Woll a bloqué 21 rondelles.

Nylander a ainsi prolongé à 13 le record de matchs avec au moins un point en début de campagne dans l’histoire des Maple Leafs.

Kubalik a brisé une égalité de 3-3 sur le jeu de puissance à 11 : 56 en troisième période quand sa passe dans l’enclave a ricoché sur le patin du défenseur des Maple Leafs Mark Giordano.

Les Sénateurs ont fait 5-3 seulement 45 secondes plus tard lorsque Stutzle a complété un jeu de passes. Il compte trois buts cette saison.

Woll a ensuite commis un revirement derrière son filet, et Stutzle en a profité pour trouver Giroux devant la cage. Les Sénateurs ont ainsi marqué trois fois en 3 : 11 de jeu.

Les Maple Leafs ont subi un cinquième revers en six rencontres, alors qu’ils avaient mis un terme à une série de quatre revers en battant le Lightning de Tampa Bay 6-5 en prolongation, lundi.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne