Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi soir dans la LNH.

Jake Oettinger a repoussé 26 rondelles pour les Stars, qui jouaient avec 11 attaquants et sept défenseurs en raison des blessures à Radek Faksa et Matt Duchene.

C’était la première fois que deux recrues inscrivaient leur premier but lors d’un même match chez les Bruins depuis Jake DeBrusk et Charlie McAvoy contre les Predators de Nashville, le 5 octobre 2017.

Brad Marchand a ajouté un filet en avantage numérique en troisième et Jeremy Swayman a bloqué 34 rondelles pour les Bruins, meneurs dans l’Association de l’Est en vertu d’un dossier de 10-1-1. C’était le sixième but de Marchand cette saison.

Les recrues des Bruins de Boston John Beecher et Mason Lohrei ont marqué leur premier but dans la LNH à moins de quatre minutes d’intervalle en première période, dans une victoire de 3-2 aux dépens des Stars de Dallas, lundi.

Les Maple Leafs ont le dessus sur le Lightning en prolongation

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Auston Matthews, Mitch Marner, et TJ Brodie

Calle Jarnkrok a inscrit son deuxième but du match après 46 secondes de jeu en prolongation et les Maple Leafs de Toronto ont battu le Lightning de Tampa Bay 6-5, lundi.

Mitch Marner a récolté un but et trois mentions d’aide pour les Maple Leafs (5-4-2), alors qu’Auston Matthews a marqué deux buts et ajouté une aide. Matthew Knies a obtenu un but et deux aides et le défenseur Morgan Rielly a aidé sur deux filets de son équipe.

Jarnkrok a marqué son troisième de la saison, en prolongation, lorsque Rielly lui a refilé le disque tout près du filet, sans surveillance. Jarnkrok n’a eu qu’à rediriger la rondelle derrière Jonas Johansson.

Ilya Samsonov a alloué quatre buts sur 12 tirs et a cédé sa place à Joseph Woll en fin de première période. Woll a repoussé 18 rondelles pour la victoire.

Avec une aide sur le but gagnant, William Nylander a prolongé sa séquence record dans l’histoire des Maple Leafs, avec 12 matchs de suite en début de saison avec au moins un point.

Nikita Kucherov a inscrit deux buts et deux aides en première période pour le Lightning (5-4-3). Victor Hedman a marqué et a ajouté deux mentions d’aide, alors que les attaquants Brayden Point et Brandon Hagel ont les deux contribué pour un but et une aide. Johansson a réalisé 27 arrêts.

Tirant de l’arrière 4-3 après 40 minutes, les Maple Leafs ont créé l’égalité après 1 : 55 de jeu au troisième engagement. Jarnkrok a marqué son premier filet de la rencontre lorsqu’il a récupéré le retour de lancer de Nick Robertson.

Marner a donné les devants aux siens seulement huit secondes plus tard, à l’aide d’un tir rapide du côté éloigné. C’était le cinquième de la saison de Marner.

Hagel a égalisé le score à 5-5 avec 2 : 26 à faire en temps réglementaire. Woll n’a pas été en mesure de contrôler le tir de Calvin de Haan, et Hagel a poussé la rondelle libre dans le filet pour son septième de la campagne.

Les Maple Leafs avaient pris les devants 1-0 dans le match grâce au but de Knies, après 3 : 42 de jeu. Hedman a toutefois créé l’égalité 35 secondes plus tard, le premier des quatre buts du Lightning en première période.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne