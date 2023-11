(Calgary) Blessée, la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens ne fera pas partie de la formation du Canada lors des deux premiers matchs de la Série Rivalité contre les États-Unis qui seront présentés dans deux villes américaines au cours de la prochaine semaine.

La Presse Canadienne

Dans un échange de courriels, un porte-parole de Hockey Canada a fait savoir que Desbiens a été invitée à participer à ces deux matchs, mais qu’elle n’est pas en mesure de le faire en raison d’une blessure. La nature de celle-ci n’a pas été précisée.

Desbiens est l’une des trois joueuses autonomes qui a signé un contrat avec la formation de Montréal dans la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin, avec sa compatriote Marie-Philip Poulin et l’attaquante Laura Stacey.

L’absence de Desbiens fait en sorte que Poulin est la seule joueuse issue du Québec au sein de la formation canadienne de 23 joueuses en vue de ces deux premiers matchs.

La composition de l’équipe a été dévoilée dimanche dans un communiqué de Hockey Canada.

Trois gardiennes de but, huit défenseuses et 12 attaquantes ont été choisies par la directrice générale Gina Kingsbury, l’entraîneur-chef Troy Ryan et la première responsable du développement des joueuses et du recrutement, Cherie Piper.

Les entraîneuses adjointes Kori Cheverie, Caroline Ouellette et Courtney Birchard-Kessel, de même que le consultant des gardiennes de but Brad Kirkwood ont aussi participé à la sélection.

La formation comprend 17 joueuses qui ont obtenu une médaille d’argent au Championnat mondial féminin 2023 de la Fédération internationale de hockey sur glace, et trois joueuses qui feront leurs débuts avec l’équipe nationale féminine du Canada. Ces joueuses sont les défenseuses Jessica DiGirolamo et Sophie Jaques et la gardienne Corinne Schroeder.

Les deux autres gardiennes de but retenues sont Emerance Maschmeyer et Kristen Campbell.

« Nous sommes ravis d’annoncer les 23 joueuses qui joueront lors des deux premiers matchs de la Série Rivalité contre les États-Unis. C’est une belle occasion de nous mesurer à nos rivales du sud de la frontière », a déclaré Kingsbury par voie de communiqué.

« Notre formation se veut un mélange de meneuses d’expérience et de jeunes talentueuses, et nous savons que ce groupe a hâte de lancer officiellement la saison et de porter les couleurs du pays en sol américain. »

La Série Rivalité s’amorcera au Mullett Arena de Tempe, en Arizona, le 8 novembre et se poursuivra au Crypto.com Arena de Los Angeles, le 11 novembre.

Les deux équipes traverseront au nord de la frontière pour deux parties à Kitchener et à Sarnia en décembre. La série se conclura avec trois rencontres à Saskatoon, à Regina et à St. Paul, au Minnesota, en février.

Il s’agit de la cinquième année d’existence de la Série de la rivalité au cours de laquelle les deux rivales transfrontalières croisent le fer dans des villes canadiennes et américaines. En 21 duels depuis 2018-2019, le Canada a un avantage de 11-10.