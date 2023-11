La directrice générale Gina Kingsbury dirigera Équipe Canada dans le cadre d’évènements internationaux de grande envergure, dont le Championnat mondial féminin de la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) et la Série de la rivalité, jusqu’aux Jeux olympiques de 2026 à Milan, en Italie.

Gina Kingsbury et Troy Ryan à la tête d’Équipe Canada jusqu’en 2025-26

(Calgary) Gina Kingsbury et Troy Ryan mèneront l’équipe de hockey féminin du Canada en tant que directrice générale et entraîneur-chef, respectivement, jusqu’en 2025-2026, saison qui coïncidera avec la tenue des Jeux olympiques d’hiver de 2026.

La Presse Canadienne

Hockey Canada en a fait l’annonce dans un communiqué, dimanche.

Kingsbury, qui est originaire de Rouyn-Noranda, a quitté ses fonctions à Hockey Canada en septembre cette année pour devenir la toute première directrice générale de l’équipe de Toronto dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Ryan, un Néo-Écossais qui s’était quant à lui engagé à être l’entraîneur-chef à temps plein de l’équipe nationale féminine en août dernier, dirigera les troupes à chacun des camps et tournois, tout en occupant les mêmes fonctions auprès de la formation torontoise de la LPHF.

Scott Salmond, premier vice-président des activités hockey à Hockey Canada, s’est dit ravi de pouvoir compter sur Kingsbury et Ryan jusqu’aux Jeux olympiques de 2026 et, ainsi, assurer la continuité au sein du programme.

« Bien que le contexte entourant le hockey professionnel chez les femmes ait changé récemment, le dévouement de Gina et de Troy envers Hockey Canada, malgré leurs nouvelles responsabilités dans la LPHF, témoigne de l’importance de notre programme et d’une volonté affirmée de leur part de continuer à représenter le pays tout en participant à l’essor du sport dans les rangs professionnels. »

Kingsbury a aidé l’équipe nationale féminine du Canada à gagner deux médailles d’or de suite au Championnat mondial féminin de la FIHG (2021, 2022), ainsi que deux médailles d’argent (2018, 2023) et une de bronze (2019).

Elle a également remporté l’argent et l’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 et de 2022 respectivement, et a mené l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada à trois médailles d’or (2019, 2022, 2023) ainsi qu’à trois médailles d’argent (2016, 2018, 2020) au Championnat mondial féminin des M18 de l’IIHF.

PHOTO ANDRE PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Gina Kingsbury et Caroline Ouellette posent avec leur médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Vancouver, en février 2010.

Kingsbury a aussi été entraîneuse adjointe au Championnat mondial féminin des moins de 18 ans 2016 de la FIHG, obtenant l’argent.

« J’ai le grand plaisir de poursuivre mon travail avec l’équipe nationale féminine, toujours avec l’objectif de remporter l’or aux championnats mondiaux et aux Olympiques », a affirmé Kingsbury dans le communiqué de Hockey Canada.

« Mon rôle changera quelque peu, mais ça n’enlève rien à la fierté que je ressens quand je représente mon pays, a-t-elle ajouté. Je garde le même désir de bâtir, au cours des trois prochaines saisons, une équipe dont les Canadiennes et Canadiens seront fiers. »

Ryan est l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine du Canada depuis 2020. Il a mené l’équipe à la conquête de la médaille d’argent au Championnat mondial féminin 2023 de la FIHG, ainsi qu’à l’or aux éditions 2021 et 2022 du tournoi et aux Jeux olympiques d’hiver de 2022.

Comme adjoint, il a obtenu l’argent aux Olympiques de 2018 et au Championnat mondial féminin 2017 de la FIHG, de même que le bronze au Championnat mondial féminin 2019 de la FIHG.

À cela s’ajoute une médaille d’argent qu’il a remportée à titre d’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans du Canada au Championnat mondial féminin des M18 2017 de la FIHG.

« C’est un honneur pour moi de représenter mon pays et d’avoir encore l’occasion d’entraîner l’équipe nationale féminine du Canada, cette fois à l’approche des Olympiques de 2026, où nous tenterons de mettre la main sur la médaille d’or une fois de plus », a souligné Ryan, par voie de communiqué.

« Nos joueuses et notre personnel forment un groupe de classe mondiale, et je suis heureux d’en faire toujours partie et de pouvoir représenter le Canada sur la scène internationale. »

L’équipe nationale féminine du Canada se mesurera aux États-Unis en sept occasions dans le cadre de la Série de la rivalité, qui sera disputée des deux côtés de la frontière durant la saison 2023-2024. Ces affrontements serviront d’évènement préparatoire au Championnat mondial féminin 2024 de la FIHG, qui se tiendra du 3 au 14 avril à Utica, dans l’État de New York.