Canadien 3 – Blues 6 La confiance du grand Slovaque

(St. Louis) Il a eu beau faire preuve d’une certaine sobriété dans sa célébration et affirmer après coup qu’il était « juste content d’égaler la marque », on peut présumer que Juraj Slafkovsky s’est senti libéré après avoir, enfin, marqué son premier but de la saison.