Lisez les comptes-rendus des matchs disputés samedi soir dans la LNH.

Mitch Marner a récolté un but et trois mentions d’aide.

JJ Peterka, Tage Thompson, Jeff Skinner et Jordan Greenway ont marqué les autres buts des Sabres. Devon Levi a bloqué 25 tirs.

Les Bruins encaissent une première défaite en temps régulier

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS J.T. Compher (37) réagit après un but de Jake Walman, face au gardien Linus Ullmark (35)

Andrew Copp a obtenu le filet clé à mi-chemin au troisième tiers et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Bruins de Boston 5-4, samedi.

Les Bruins perdaient en temps régulier pour la première fois de la saison. Leur fiche est passée à 9-1-1.

Le Sherbrookois David Perron a recueilli un but et deux passes dans une cause gagnante.

Dylan Larkin, Lucas Raymond et Jake Walman ont complété pour les Red Wings.

Ville Husso a fait 26 arrêts ; il a flanché devant James van Riemsdyk, Matthew Poitras, Charlie Coyle et David Pastrnak.

Linus Ullmark a stoppé 35 tirs.

Raymond a marqué en avantage numérique, mettant fin à une disette de quatre matchs des siens à ce chapitre.

Associated Press