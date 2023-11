Lisez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche soir dans la LNH.

Greg Beacham, Associated Press

Après 11 saisons avec le Lightning de Tampa Bay, il a accepté cet été un contrat de quatre ans et de 25 millions US.

Ivan Barbashev et Jack Eichel ont enfilé l’aiguille pour les Golden Knights, qui ont semblé manquer d’énergie à la fin de ce deuxième match en autant de jours. Logan Thompson a repoussé 18 rondelles.

En remontant à la fin de la dernière saison, les Golden Knights n’avaient pas perdu en temps réglementaire à leurs 20 dernières parties. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence du genre au cours des 40 dernières années.

Carrick a marqué le filet égalisateur avec 9 : 05 à écouler en troisième période et a ajouté un but dans un filet désert pour les Ducks, qui ont remporté un sixième match consécutif.

Mason McTavish a brisé l’égalité avec 3 : 40 à jouer, Sam Carrick a inscrit deux buts en fin de match et les Ducks d’Anaheim sont venus de l’arrière en troisième période pour infliger une première défaite en temps réglementaire aux Golden Knights de Vegas cette saison en l’emportant 4-2, dimanche.

Les Devils défont les Blackhawks 4-2

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Timo Meier, devant Corey Perry et le gardien Arvid Soderblom.

Dawson Mercer et Max Willman ont marqué en première période et les Devils du New Jersey ont vaincu les Blackhawks de Chicago 4-2, dimanche.

Curtis Lazar et Michael McLeod ont également fait scintiller la lumière rouge pour les Devils, qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs. Vitek Vanecek a repoussé 32 rondelles pour signer une sixième victoire en huit départs.

Taylor Hall et Ryan Donato ont touché la cible pour les Blackhawks, qui ont subi une cinquième défaite en sept rencontres. Arvid Soderblom a terminé le match avec 36 arrêts.

Lazar a fait dévier un tir de John Marino pour donner les devants aux Devils à 3 : 35 de la troisième période.

Vanecek a effectué un arrêt important aux dépens de Philipp Kurashev avec 1 : 12 à jouer en troisième, puis McLeod a placé la rondelle dans une cage déserte pour sceller la victoire des visiteurs.

Hall a ouvert le pointage pour les Blackhawks après 1 : 51 de jeu au premier tiers. Il s’agissait de son deuxième but en autant de parties depuis son retour au jeu à la suite d’une blessure. Hall a trouvé le fond du filet en profitant d’un retour de lancer de Tyler Johnson.

Mercer a créé l’égalité avec un tir des poignets lors d’un jeu de puissance. C’était le 18e but en avantage numérique des Devils – un sommet dans la LNH – en 11 matchs.

Willman, rappelé des Comets d’Utica samedi, a porté la marque à 2-1 en échappée après que le défenseur Kevin Korchinski eut perdu la rondelle à la ligne bleue des Devils.

Les Devils ont muselé la recrue Connor Bedard, qui avait marqué lors de ses trois dernières sorties.

Tim Cronin, Associated Press