Les gardiens Jeremy Swayman et Linus Ullmark festoient après le gain de leur équipe.

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS

Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

DeBrusk et Coyle mènent les Bruins vers un gain Jake DeBrusk et Charlie Coyle ont été précis en fusillade alors que les Bruins de Boston Bruins ont arraché un gain de 3-2 face aux Maple Leafs de Toronto, jeudi. DeBrusk et Paval Zacha ont marqué en temps régulier pour les Bruins, invaincus à leurs trois derniers matchs. Le club est au premier rang dans l’Est avec une fiche de 9-0-1. Jeremy Swayman a fait 33 arrêts. Mitchell Marner et Auston Matthews ont riposté pour le clan torontois, qui perdait un troisième match d’affilée. Ilya Samsonov a bloqué 38 tirs. William Nylander a pris part au but de Marner. Nylander a fourni au moins un point dans chacune des 10 rencontres des siens. Toronto va rejouer samedi soir à la maison, contre Buffalo.

Quinn Hughes récolte 5 points et les Canucks défont les Sharks 10-1 PHOTO JEFF CHIU, ASSOCIATED PRESS Quinn Hughes (43) Le défenseur Quinn Hughes a récolté cinq points, dont un but, et les Canucks de Vancouver ont infligé un revers de 10-1 aux Sharks de San Jose, jeudi. Le Québécois Anthony Beauvillier a inscrit ses deux premiers filets de la saison. Brock Boeser a marqué deux fois et ajouté une aide. J. T. Miller a lui aussi totalisé trois points, trouvant une fois le fond du filet. Sam Lafferty, Pius Suter, Ilya Mikheyev et Andrei Kuzmenko ont été les autres buteurs des Canucks. Elias Pettersson s’est fait complice de trois filets des siens. Thatcher Demko a bloqué 29 rondelles. Il s’agit d’une 10e défaite de suite pour les Sharks, qui sont toujours en quête de leur première victoire cette saison. Ils ne sont qu’à un revers d’égaler le record de défaites pour amorcer une saison, appartenant aux Rangers de New York (1943-44) et aux Coyotes de l’Arizona (2017-18 et 2021-22). Hughes est devenu le deuxième défenseur de l’histoire du club à amasser cinq points dans une rencontre après Jeff Brown (cinq aides) en 1995. Fabian Zetterlund a privé Demko d’un jeu blanc avec 3 : 48 à écouler en troisième période. Kaapo Kahkonen a donné six buts sur 19 tirs avant de quitter la rencontre lorsqu’il a été atteint d’un coup de genou à la tête. Mackenzie Blackwood l’a remplacé, repoussant 10 lancers. La Presse Canadienne

Le Kraken l’emporte contre les Predators PHOTO LINDSEY WASSON, ASSOCIATED PRESS Le défenseur Brian Dumoulin a brisé l’égalité en fin de deuxième période pour procurer une victoire de 4-2 au Kraken de Seattle contre les Predators de Nashville, jeudi. Vince Dunn a inscrit le but d’assurance en troisième. Oliver Bjorkstrand et Jared McCann, avec un but dans un troisième match consécutif, ont également touché la cible pour le clan local. Philipp Grubauer a repoussé 32 rondelles dans cette victoire, une troisième en cinq sorties pour le Kraken. Tommy Novak avait permis aux Predators de prendre les devants en première en enfilant l’aiguille pour une cinquième fois cette saison. Roman Josi a été l’auteur de l’autre but du match, lui qui en compte maintenant 160 en carrière. Juuse Saros a bloqué 27 des 31 rondelles dirigées vers lui. La Presse Canadienne

Varlamov fait 32 arrêts dans une victoire de 3-0 des Islanders à Washington PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Le gardien Semyon Varlamov (40) célèbre son blanchissage avec ses coéquipiers. Semyon Varlamov a stoppé 32 tirs en route vers un deuxième jeu blanc cette saison, jeudi, alors que les Islanders de New York ont gagné 3-0 face aux Capitals de Washington. Varlamov en est à 22 blanchissages en carrière. Ryan Pulock, Simon Holmstrom et Brock Nelson ont marqué sur trois des cinq premiers tirs des Islanders. Pulock a marqué 22 secondes après la mise au jeu initiale, avec les passes allant à Nelson et Kyle Palmieri. Les Islanders ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Ils ont perdu l’autre rencontre en prolongation. Le défenseur Scott Mayfield était de retour avec les Islanders, après une absence de sept matchs en raison d’ennuis au bas du corps. Darcy Kuemper a fait 18 arrêts pour les Capitals, qui avaient remporté trois matchs de suite. Associated Press

Les Kings résistent à une poussée tardive des Sénateurs PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Cam Talbot (39) et Anze Kopitar (11) Les Kings de Los Angeles ont résisté à une poussée tardive des Sénateurs d’Ottawa, quittant la capitale canadienne avec une victoire de 3-2, jeudi. Les Kings se sont forgé une avance de 3-0, mais les Sénateurs ont répliqué pour réduire le déficit à un seul but, malgré les départs de Mark Kastelic et de Ridly Greig en raison de blessures plus tôt dans le match. Les efforts défensifs des Kings en troisième période ont fait en sorte que le but d’Anze Kopitar, en deuxième, s’est avéré être le but gagnant de la rencontre. L’ancien du Canadien de Montréal Philip Danault, tout comme son coéquipier Carl Grundstrom, ont également marqué pour les Kings, qui ont remporté les deux premiers de quatre matchs prévus à leur périple actuel. Cam Talbot, qui a passé la dernière campagne avec les Sénateurs, a amorcé le match devant la cage des Kings. L’ancien des Kings Joonas Korpisalo était le gardien partant des Sénateurs. Talbot a eu l’ascendant en effectuant 24 arrêts, mais Korpisalo a été le plus occupé, faisant face à 36 rondelles. Avec un déficit de deux buts en troisième période, les Sénateurs ont porté le pointage à 3-2 quand Josh Norris a fait dévier un tir de Jacob Bernard-Docker. Dominik Kubalik a été l’auteur de l’autre but des favoris locaux. Lisa Wallace, La Presse Canadienne

Les Rangers remportent un sixième match consécutif PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Igor Shesterkin a fait 27 arrêts Will Cuylle a brisé l’impasse à mi-chemin en troisième période et les Rangers de New York ont prévalu 2-1 face aux Hurricanes de la Caroline, jeudi. Cuylle a redirigé une passe du défenseur Jacob Trouba. Chris Kreider a aussi marqué pour les Rangers, qui ont remporté leurs six derniers matchs. New York va rejouer samedi soir, au Minnesota. Complice du filet de Kreider, Artemi Panarin a inscrit un 16e point cette saison. Il domine les siens à ce chapitre. Le Russe disputait un 600e match en saison régulière dans la LNH. Igor Shesterkin a fait 27 arrêts, n’étant battu que par Seth Jarvis, au milieu du premier vingt. Frederik Andersen a repoussé 24 rondelles pour la Caroline, qui tentait de mériter un quatrième gain de suite. Allan Kreda, Associated Press

Les Panthers l’emportent 2-0 contre les Red Wings PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Sergei Bobrovsky a signé son 39e jeu blanc en carrière. Sergei Bobrovsky a effectué 22 arrêts pour signer son 39e jeu blanc en carrière, jeudi, aidant les Panthers de la Floride à battre les Red Wings de Detroit au compte de 2-0. Steven Lorentz a marqué son premier but avec les Panthers. Lorentz, acquis des Sharks de San Jose lors de la saison morte, a marqué avec 52 secondes à écouler en deuxième période. Niko Mikkola a obtenu une mention d’aide. Anton Lundell a inscrit le filet d’assurance dans une cage déserte avec 1 : 12 à jouer en troisième. C’était son premier filet de la saison. Bobrovsky a une fiche de 25-6-1 face aux Wings, qu’il a blanchis quatre fois. Aleksander Barkov a égalé un record des Panthers de Jonathan Huberdeau en prenant part à un 672e match avec l’équipe. Huberdeau joue actuellement avec les Flames de Calgary. Les Red Wings ont été blanchis pour la première fois de la saison. James Reimer a bloqué 25 rondelles. Dana Gauruder, Associated Press

Les Blue Jackets signent une première victoire en cinq matchs PHOTO AARON DOSTER, USA TODAY SPORTS Erik Gudbranson Boone Jenner et Eric Gudbranson ont marqué dans un intervalle de 2 : 17 en troisième période et les Blue Jackets de Columbus ont mis un terme à une séquence de quatre revers en l’emportant 4-2 contre le Lightning de Tampa Bay, jeudi. Kirill Marchenko a marqué en première période. Johnny Gaudreau a ajouté un but et Elvis Merzlikins a bloqué 27 rondelles pour signer sa première victoire depuis le 21 octobre. Steven Stamkos et Conor Sheary ont marqué pour le Lightning, qui a une fiche de 0-3-1 à l’étranger cette saison. Matt Tomkins a fait face à 24 rondelles, dont 12 en début de première période avant que Marchenko ne trouve le fond du filet à 6 : 29. C’était son premier filet de la campagne. Marchenko, laissé de côté par les Blue Jackets au cours des deux dernières rencontres de l’équipe, a marqué lors de chacun de ses trois matchs contre le Lightning. Dmitri Voronkov a obtenu une troisième mention d’aide à son quatrième match dans la LNH. Nicole Kraft, Associated Press

Victoire de 5-3 des Devils contre le Wild PHOTO MATT KROHN, ASSOCIATED PRESS Tyler Toffoli et Jesper Bratt Jesper Bratt a inscrit un but et trois aides alors que les Devils du New Jersey l’ont emporté 5-3 contre le Wild du Minnesota, jeudi. Timo Meier, Alexander Holtz, Michael McLeod et Dougie Hamilton ont aussi marqué pour les Devils. Jack Hughes s’est fait complice de deux filets. Il est au premier rang de la LNH avec 15 mentions d’aide. Vitek Vanecek a repoussé 22 rondelles pour les Devils, qui ont amélioré leur fiche à 3-0 sur la route cette saison et remporté cinq de leurs six derniers matchs. Kirill Kaprizov, Marco Rossi et Jake Middleton ont trouvé le fond du filet pour le Wild, qui a perdu ses quatre derniers matchs. Filip Gustavsson a réalisé 33 arrêts. Les Devils ont débuté en force, marquant tôt et tard dans la première période. Meier a fait 3-0 à 2 : 31 en période médiane, en avantage numérique. Le Wild a réduit l’écart à un seul but, mais Bratt a inscrit le filet déterminant à 15 : 36 en troisième période. Patrick Donnelly, Associated Press

Victoire de 4-3 des Stars contre les Oilers PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Les joueurs des Stars à la fin de la rencontre Roope Hintz a marqué deux buts et ajouté une aide, le gardien Scott Wedgewood a effectué 47 arrêts et le Stars de Dallas ont continué leur départ étincelant en signant une victoire de 4-3 contre les Oilers d’Edmonton, jeudi. Joe Pavelski a touché la cible et s’est fait complice de deux buts. Matt Duchene a également fait scintiller la lumière rouge pour les Stars, qui ont remporté un troisième match consécutif et un septième en neuf rencontres cette saison. Sam Gagner a réussi un doublé à son retour avec les Oilers et Evander Kane a été l’auteur de l’autre but pour les Oilers, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties. Les Stars ont ouvert le pointage à la huitième minute de jeu en première période après une opportunité ratée de Ryan Nugent-Hopkins. Les Stars ont traversé la glace, profitant d’un deux contre un pour ouvrir le pointage, gracieuseté de Duchene. Les Oilers ont répliqué avec trois minutes à écouler en première lorsque Kane a inscrit son troisième de la saison. Les Stars ont repris les devants avec un autre surnombre en deuxième, Pavelski touchant cette fois la cible. Hintz a ensuite ajouté deux buts pour donner trois buts d’avance aux Stars. Shane Jones, La Presse Canadienne