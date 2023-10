Consultez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Evander Kane a obtenu un but et deux aides et les Oilers ont battu les Flames de Calgary 5-2 à l’occasion de la Classique héritage 2023, au Commonwealth Stadium d’Edmonton, dimanche. Brett Kulak, Zach Hyman, Evan Bouchard et Vincent Desharnais ont aussi trouvé le fond du filet pour les Oilers (2-5-1), qui ont mis fin à une séquence de quatre défaites. A. J. Greer et Nazem Kadri ont marqué pour les Flames (2-6-1), qui ont perdu à leurs cinq dernières parties. Les Oilers ont marqué tôt en première période, lorsque Kulak a récupéré un retour de lancer généreux de Jacob Markstrom pour tirer du revers et enfiler l’aiguille à 4 : 19 de jeu. Les Oilers ont doublé leur avance à mi-chemin au premier vingt, directement après avoir écoulé un désavantage numérique de deux hommes. Leon Draisaitl est sorti de banc des pénalités, a attendu que Hyman le rattrape pour foncer en deux contre un et lui a refilé le disque pour son troisième but de la campagne. Les Flames ont réduit l’écart avec cinq minutes à disputer au premier engagement. Avec encore une seconde à écouler lors d’un autre avantage numérique de deux joueurs, le tir de Kadri a dévié sur le bouclier du gardien des Oilers Stuart Skinner et a pénétré le filet. Il s’agissait du premier but de Kadri cette saison. Bouchard y est allé d’un tir frappé de loin pour aider les Oilers à reprendre le contrôle. Connor McDavid, qui était un cas incertain avant le match, a récolté une aide sur le but, pour prolonger sa séquence de matchs à domicile avec au moins un point à 24. Greer a inscrit son filet sur un retour de lancer de Mackenzie Weeger. Kane a marqué son deuxième but de la saison, dans un filet désert, en fin de rencontre. Rendez-vous annuel La Classique héritage 2023 marquait le 20e anniversaire du premier match extérieur de saison régulière de la LNH dans l’ère moderne, disputé devant 57 167 partisans qui avaient bravé des conditions glaciales avec des températures atteignant -30 degré Celsius, le 22 novembre 2003. Pour l’occasion, le Canadien de Montréal avait vaincu les Oilers d’Edmonton 4-3. Depuis, la LNH a présenté 36 matchs extérieurs. Il s’agissait d’un troisième match de la sorte pour les Oilers et les Flames. Kadri participait à son cinquième match extérieur.

Les Sabres blanchissent l’Avalanche PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Le gardien Ukko-Pekka Luukkonen Ukko-Pekka Luukkonen a bloqué 24 rondelles en route vers son premier blanchissage dans la Ligue nationale de hockey, et les Sabres de Buffalo ont défait l’Avalanche du Colorado 4-0 dimanche après-midi. JJ Peterka, Casey Mittelstadt, Tyson Jost et Rasmus Dahlin ont marqué les buts des Sabres. Jeff Skinner a obtenu deux mentions d’aide, ce qui lui a permis de se hisser en tête chez les Sabres avec neuf points, le même total que Dahlin. Skinner a préparé le but de Peterka à mi-chemin de la première période, puis celui de Mittelstadt au début du deuxième vingt. Jost a inscrit son premier filet de la saison pour permettre aux Sabres de porter leur avance à 3-0 à 8 : 16 de la période médiane. Dahlin a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert avec 3 : 08 à écouler. L’Avalanche a conclu un périple de trois matchs à l’étranger en subissant un deuxième revers consécutif par jeu blanc. Au passage, l’Avalanche a vu s’arrêter à 15 sa séquence de victoires à l’extérieur de son domicile, ce qui représentait un record de la LNH. Dans la défaite, le gardien Alexandar Georgiev a réalisé 25 arrêts. Georgiev avait égalé un record de la LNH avec 12 gains d’affilée à l’étranger avant le revers de 4-0 de l’Avalanche à Pittsburgh jeudi soir. L’Avalanche a subi des jeux blancs consécutifs pour la première fois depuis décembre 2016, la saison avant qu’il ne sélectionne le défenseur Cale Makar avec le quatrième choix du repêchage. Associated Press

Une neuvième défaite consécutive pour les Sharks PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ASSOCIATED PRESS Evgeny Kuznetsov (92) devant le gardien Mackenzie Blackwood (29) Tom Wilson a inscrit le but de la victoire en fin de troisième période et les Capitals de Washington ont défait les Sharks de San Jose 3-1, dimanche. Il s’agissait d’un neuvième revers de suite pour les Sharks pour amorcer la saison. L’équipe a perdu ses 15 derniers matchs en comptant la saison dernière. Dylan Strome et Evgeny Kuznetsov ont aussi trouvé le fond du filet pour les Capitals, alors qu’Alex Ovechkin a récolté deux mentions d’aide. Darcy Kuemper a repoussé 30 tirs. Les Capitals ont remporté trois matchs de suite pour la première fois depuis le mois de décembre. Luke Kunin a marqué pour les Sharks et Mackenzie Blackwood a bloqué 39 lancers. Les Sharks, qui n’avaient pas marqué lors des deux matchs précédents, ont mis fin à leur disette sans but de 163 minutes et 10 secondes lorsque Kunin a récupéré un rebond pour inscrire le premier but du match à 11 : 40 de jeu du premier engagement. C’était la septième fois en huit matchs que les Capitals accordaient le premier but. Le défenseur des Sharks Ty Emberson a obtenu une aide sur le jeu, son premier point dans la LNH. Après 2 : 18 de jeu au troisième vingt, Strome a décoché un tir qui s’est frayé un chemin à travers la circulation, pour créer l’égalité 1-1. L’attaquant a marqué à ses trois derniers matchs. Avec une aide, le défenseur des Capitals Hardy Häman Aktell a lui aussi enregistré un premier point en carrière. Wilson a donné les devants aux Capitals avec 4 : 45 à jouer, lorsqu’il s’est amené au filet et que son lancer a dévié sur le défenseur des Sharks Kyle Burroughs, avant de pénétrer le filet. Il s’agissait de son 300e point en carrière, lui permettant aussi de prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à quatre. Avec 58 secondes, Kuznetsov a ajouté à la marque dans un filet désert. Sammi Silber, Associated Press