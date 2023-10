Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

John Kreiser, Associated Press

Tanner Jeannot a marqué en première période pour le Lightning en plus d’obtenir une aide sur le but de Barré-Boulet.

Dumoulin avait inscrit le premier but de la rencontre pour le Kraken.

Yamamoto a préparé le but de Gourde à 13 : 08 de l’engagement initial pour donner au Kraken une avance de 2-0, avant de toucher la cible lors d’un avantage numérique à 15 : 52.

Brian Dumoulin, Yanni Gourde et Kailer Yamamoto ont marqué les autres buts du Kraken, tous en première période. Le gardien Philipp Grubauer a réalisé 33 arrêts et inscrit sa première victoire en cinq décisions cette saison.

Pendant que Nick Paul était aussi au banc des punitions pour avoir accroché, McCann a réussi son cinquième but de la saison à l’aide d’un tir décoché du cercle gauche de mise en jeu.

Jared McCann a marqué lors d’une supériorité numérique à 2 : 53 de la période de prolongation, lundi soir, et le Kraken de Seattle a défait le Lightning de Tampa Bay 4-3.

Allan Kreda, Associated Press

En prolongation, après que les Islanders eurent été incapables de sortir la rondelle de leur territoire, Raymond a accepté une passe de Compher et a déjoué Sorokin d’un tir venu du flanc droit, pour son troisième but de la saison.

Le but de Horvat avait permis aux Islanders de créer l’égalité 3-3 avec 4 : 11 à jouer au temps réglementaire.

Casey Cizikas, Noah Dobson et Bo Horvat ont offert la réplique pour les Islanders, qui avaient gagné leurs deux matchs précédents. Dans la défaite, Ilya Sorokin a bloqué 32 rondelles.

Daniel Sprong, Jake Walman et J. T. Compher ont marqué les autres buts des Red Wings, qui tiraient de l’arrière 2-0 en troisième période.

Lucas Raymond a touché la cible à 1 : 25 de la période de prolongation et les Red Wings de Detroit ont pris la mesure des Islanders de New York 4-3 lundi soir.

J.T. Compher (37) célèbre son but en troisième période avec ses coéquipiers.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

Ehlers a déjoué Shesterkin en contournant le filet à 5 : 08 en troisième pour donner l’avance aux Jets. C’était son deuxième de la campagne et son 400 e point en carrière.

Gustaffson a créé l’égalité 28 secondes plus tard avec son deuxième de la saison.

Panarin a inscrit le premier but du match quand il a redirigé une passe de l’ancien défenseur des Jets Jacob Trouba dans le filet avec 1 : 36 à jouer au premier tiers.

Les équipes étaient à égalité 1-1 après la première période et le pointage est demeuré le même jusqu’en troisième.

Cole Perfetti a obtenu deux aides et Connor Hellebuyck a réalisé 23 arrêts pour les Jets, qui ont récolté au moins un point à leurs cinq dernières sorties (3-0-2).

L’amphithéâtre compte 15 325 places et le sommet cette saison est de 13 410 personnes, à l’occasion du match d’ouverture contre les Panthers de la Floride.

David Gustaffson et Nikolaj Ehlers ont trouvé le fond du filet pour les Jets devant 11 898 partisans réunis au Canada Life Centre. Il s’agit de la deuxième plus grosse foule de la saison à Winnipeg.

Chris Kreider a inscrit son sixième filet de la saison et Igor Shesterkin a bloqué 27 rondelles pour les Rangers, qui ont conclu leur voyage de cinq matchs, leur plus long de la campagne. K’Andre Miller a récolté deux aides.

L’attaquant des Rangers Artemi Panarin a touché la cible à l’occasion de son anniversaire et a ajouté deux aides pour prolonger sa séquence de matchs avec au moins un point à neuf depuis le début de la saison. Panarin, qui a soufflé 32 bougies, a porté sa fiche à cinq buts et 15 points.

Mika Zibanejad a marqué en prolongation pour procurer aux Rangers de New York une cinquième victoire de suite, cette fois par la marque de 3-2 contre les Jets de Winnipeg, lundi.

Mason Appleton (22) et Erik Gustafsson (56)

PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Les Ducks l’emportent 4-3 contre les Penguins

PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Sidney Crosby (87) et Mason McTavish (23)

Mason McTavish a touché la cible en infériorité numérique avec 11,9 secondes à jouer et les Ducks d’Anaheim ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-3 lundi.

Les Penguins ont profité d’une séquence de 1 : 49 avec deux hommes en plus en raison d’une pénalité pour avoir fait trébucher décernée à McTavish et d’une autre punition à Sam Carrick pour avoir retardé le match. Adam Henrique a intercepté une passe et a remis la rondelle à McTavish, qui a déjoué Tristan Jarry en échappée.

C’était le deuxième but du match de McTavish et son cinquième de la saison. McTavish et Ryan Strome ont tous les deux prolongé leur séquence à cinq matchs avec au moins un point.

Frank Vatrano a marqué son neuvième et Jakob Silfverberg a fait bouger les cordages à l’occasion de son 700e match avec les Ducks.

John Gibson avait effectué six arrêts lorsqu’il a dû quitter la rencontre en raison d’une blessure au haut du corps en première période. Lukas Dostal a ensuite bloqué 32 rondelles pour les Ducks, qui ont balayé une série de quatre matchs sur la route. C’était la cinquième fois, et la première depuis la saison 2013-14, qu’ils balayaient une séquence d’au moins quatre parties à l’étranger.

Erik Karlsson a inscrit son deuxième de la saison et son premier devant ses partisans à Pittsburgh. Evgeni Malkin a enfilé l’aiguille en supériorité numérique, aidant les Penguins à mettre un terme à une séquence de 16 jeux de puissance sans marquer.

Radim Zohorna a également marqué pour les Penguins, qui ont perdu un deuxième match de suite et cinq de leurs six derniers.

Sidney Crosby s’est fait complice d’un but et a pris seul le 15e rang de l’histoire de la LNH au chapitre des mentions d’aide avec 957, surpassant le membre du Temple de la renommée et son ancien coéquipier Mark Recchi.

Jarry a réussi 23 arrêts pour les Penguins.

Dan Scifo, Associated Press