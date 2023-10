Rondelle libre Repêchage de 2003 : les six derniers des Mohicans

Marc-André Fleury affichait une confiance et une fluidité juvéniles, mardi soir au Centre Bell, peut-être sa dernière visite à Montréal. Il en a profité pour se rapprocher à six victoires de Patrick Roy et du deuxième rang sur la liste de tous les temps.