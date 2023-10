Immédiatement après avoir repêché Connor Bedard, les Blackhawks de Chicago ont acquis Corey Perry et lui ont consenti un contrat d'un an.

Pour bien des joueurs, ç’aurait été la fin. Mais pas pour Corey Perry.

Les partisans du Canadien renoueront ce samedi soir avec un attaquant qu’ils connaissent bien. Même s’il a passé une seule saison à Montréal, le vétéran a laissé derrière lui une forte impression. Dans le vestiaire, où il a pris de jeunes coéquipiers comme Cole Caufield et Nick Suzuki sous son aile. Et au sein du public, qui n’a pas oublié ses performances inspirées des séries éliminatoires de 2021.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Corey Perry alors qu’il s’alignait avec le Canadien en avril 2021

Parti à Tampa, Perry a connu un séjour en deux temps sous le soleil de la Floride. Une première saison formidable, au cours de laquelle il a inscrit 19 buts. Puis une deuxième catastrophique.

En 2022-2023, l’ailier a connu la plus faible production offensive de sa longue carrière. Son temps de glace a fondu jusqu’à atteindre les chiffres de son année recrue. Et son différentiel de -28, était parmi les pires de la LNH.

Connaître ses pires moments à 37 ans est possiblement le pire des scénarios pour un athlète professionnel. Or, au risque de se répéter, une autre chance attendait Corey Perry. Immédiatement après avoir repêché Connor Bedard, les Blackhawks de Chicago l’ont acquis en retour d’un choix de septième tour et lui ont sur-le-champ consenti un généreux contrat de quatre millions pour un an.

Les attentes à son égard ne sont pas cachées : au sein d’un club en reconstruction, dont les meilleurs joueurs sont les plus jeunes, on désirait ajouter de l’expérience et de la sagesse. C’est précisément ce que Nick Foligno et lui apportent.

À l’évidence, toutefois, Perry n’a pas déménagé dans la ville des vents pour y prononcer une série de conférences sur son illustre parcours.

« Il est le premier arrivé à l’aréna chaque matin, a raconté l’entraîneur-chef Luke Richardson, samedi matin. Quand les autres arrivent, il est déjà sur le vélo stationnaire pour se réchauffer. Il se donne la chance de jouer dans cette ligue à 38 ans et d’être encore un important contributeur. »

Il faut croire qu’il a, en effet, encore du hockey à donner. Il a amassé deux mentions d’aide à son premier match dans son nouvel uniforme. Et comme il est employé sur la première unité d’avantage numérique, avec notamment Connor Bedard, d’autres points devraient suivre. À l’entraînement matinal de son club, samedi, il était à son poste pendant l’exercice à cinq contre quatre : les deux pieds vissés droit devant le gardien.

PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS Jason Dickinson (16) célèbre son but en compagnie de Corey Perry lors du match contre les Penguins during de Pittsburgh, le 10 octobre.

« J’adore jouer avec lui, il est tellement intelligent, a souligné Jason Dickinson, son joueur de centre désigné. N’importe quel joueur doit savoir utiliser ses forces. La sienne, c’est de contrôler la rondelle profondément en territoire adverse et de travailler en espace restreint. Il le fait depuis si longtemps qu’il connaît tous les petits jeux que les plus jeunes peuvent manquer. »

« On constate très rapidement à quel point il sait comment jouer la game », a abondé Kevin Korchinski, qui vient de disputer les deux premiers matchs de sa carrière.

« Il est tout le temps au bon endroit, a poursuivi le défenseur de 19 ans. On comprend pourquoi il a produit pendant toute sa carrière. »

Petites choses

Il n’en demeure pas moins que le plus important apport de Perry à son équipe est « intangible », a reconnu Luke Richardson.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’entraîneur-chef des Blackhawks, Luke Richardson

« Il fait plein de petites choses sur le banc. Pendant tout le match, il s’assure que les gars soient prêts pour les changements, et il leur dit s’ils ne le sont pas. Il parle aux arbitres après chaque sifflet, mais sans crier, alors ils l’écoutent. Les gars voient comment il se comporte, comment il se prépare. C’est un pro, et c’est un gagnant. On ne le dira jamais assez. »

Jason Dickinson a connu Perry chez les Stars de Dallas, à un moment où le vétéran cherchait le même genre de nouveau souffle qu’aujourd’hui. La dernière saison de Perry avec les Ducks d’Anaheim, équipe qui l’avait repêché en 2003, avait été très douloureuse, au point où l’organisation avait racheté son contrat pendant l’été 2019.

Au Texas, il avait retrouvé ses repères sur la glace et a accompagné les Stars jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Quatre ans plus tard, Dickinson voit Perry vivre le même genre de renaissance. Et il le voit avoir le même effet immédiat sur ses coéquipiers.

« Sa présence est forte, il s’est tout de suite intégré au groupe, a remarqué l’attaquant de 28 ans. Il est tellement calme, c’est apaisant. Et même s’il n’est pas le plus bruyant, il fait rire tout le monde. »

« C’est vraiment une bonne personne, a confirmé Kevin Korchinski. Il n’est pas intimidant du tout. »

Il reste à voir si les joueurs du Canadien auront la même opinion s’ils se risquent à malmener Connor Bedard. Ou n’importe quel de ses coéquipiers, en fait. Le cas échéant, Corey Perry pourrait avoir un effet un peu moins apaisant.

Perry a été rendu disponible pour discuter avec les journalistes au Centre Bell, samedi matin, mais un malentendu logistique a rendu la rencontre impossible.