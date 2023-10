D’abord Rasmus Dahlin et maintenant Owen Power.

Associated Press

En l’espace de trois jours, les Sabres de Buffalo ont réglé les dossiers de leurs deux défenseurs vedettes, cette fois en offrant une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur de 58,45 millions de dollars à Power. Il s'agit d'un salaire annuel de 8,35 millions.

L’accord a été conclu un jour avant que les Sabres n’entament leur saison en accueillant les Rangers de New York. Plus tôt cette semaine, les Sabres ont fait de Dahlin le joueur le mieux payé de la franchise en lui donnant un contrat de 88 millions de dollars sur 8 ans.

Les deux joueurs ont été des premiers choix au repêchage, Dahlin en 2018, suivi par Power trois ans plus tard. Et tous deux font partie du noyau d’une jeune équipe de Buffalo en plein développement, dont les attentes sont de plus en plus élevées.

Les Sabres abordent la saison avec l’espoir d’enfin mettre fin à une séquence sans séries éliminatoires qui dure depuis 12 ans, la pire de l’histoire de la LNH. La saison dernière, Buffalo a été éliminé lors de la dernière semaine de la saison régulière.

Power, 20 ans, a signé son premier contrat avec Buffalo dans les dernières semaines de la saison 2021-22 après avoir terminé sa deuxième saison à l’Université du Michigan. Originaire de Mississauga, en Ontario, il est devenu le premier joueur universitaire américain à être sélectionné en première position au repêchage depuis Erik Johnson en 2006.

La saison dernière, Power a été le meilleur défenseur recrue de la LNH avec 35 points (4 buts, 31 passes).

Avec ses 6 pieds 6 et ses 220 livres, Power a un coup de patin souple et rapide, ce qui correspond au style des Sabres, qui veulent que les défenseurs se joignent à l’attaque.

Le nouveau contrat de Power entrera en vigueur après l’expiration de son contrat de recrue de trois ans à l’issue de cette saison.

Il devient ainsi le plus récent joueur des Sabres à signer un contrat à long terme. Outre Dahlin, le groupe est composé des centres Tage Thompson, qui a signé l’an dernier un contrat de 7 ans et 50 millions de dollars, et Dylan Cozens (7 ans, 49,7 millions), ainsi que du défenseur Mattias Samuelsson (7 ans, 30 millions de dollars).