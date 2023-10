(Boucherville) L’attaquant des Eagles de Cap-Breton Cole Burbidge a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lundi.

La Presse Canadienne

L’athlète âgé de 18 ans originaire de Windsor, en Nouvelle-Écosse, a marqué deux buts et ajouté trois passes à sa fiche pour aider les Eagles à terminer la fin de semaine avec une fiche parfaite de deux victoires. Burbidge a d’abord marqué un but et récolté une mention d’aide dans une victoire de 4-3 des Eagles face aux Sea Dogs de Saint-Jean vendredi soir, avant de récidiver le lendemain à Saint-Jean avec une performance d’un but et deux mentions d’assistance dans la victoire de 5-4 des siens en prolongation.

Le Néo-Écossais, un choix de deuxième ronde des Sea Dogs lors de la séance de repêchage de la LHJMQ en 2021, a été acquis par les Eagles au cours de la saison morte, après avoir terminé au quatrième rang des recrues du circuit avec 50 points en 68 matchs l’an dernier.

Il succède à Jules Boilard, du Drakkar de Baie-Comeau.