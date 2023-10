(Calgary) Le directeur général adjoint de Flames de Calgary, Chris Snow, est mort des suites de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

Snow, 42 ans, a reçu un diagnostic de SLA en 2019, une maladie dégénérative du système nerveux qui affectent les cellules du cerveau et la moelle épinière et amènent à une perte de contrôle musculaire.

La femme de Snow, Kelsie, a confirmé la mort de son mari, samedi.

Le père, deux oncles et un cousin de Snow sont également morts de cette maladie.

Le couple s’est rencontré lorsque les deux étaient rédacteurs sportifs pour le Boston Globe, dans la ville natale de Snow. Ils se sont mariés en 2007 et ont deux enfants, Cohen et Willa.

Même après son diagnostic, Snow a continué son travail avec l’organisation des Flames. Il a participé à des essais cliniques impliquant une injection dans la colonne vertébrale toutes les quatre semaines et a vécu bien au-delà du pronostic de 12 mois qui lui avait été donné.

« Vous ne le voyiez jamais se plaindre de son cas et de ce qu’il traversait comme épreuve, a dit l’entraîneur-chef des Flames, Ryan Huska. Il continuait à faire son travail du mieux qu’il pouvait, chaque jour. »

Gary Bettman réagit

« La famille de la Ligue nationale de hockey est profondément attristée par le décès de Chris Snow, un homme remarquable dont le combat courageux et acharné contre la SLA a été une source d’inspiration pour tant de gens, a dit le commissaire Gary Bettman.

« Un étudiant innovateur de notre sport avec une expertise en analyse de données, Chris a supervisé la création et le développement du département analytique des Flames et a été influent dans toutes les facettes de la prise de décision des opérations hockey du club. Mais avant tout, il était le mari bien-aimé de Kelsie, le père dévoué de Cohen et de Willa, et l’ami de tous ceux qui, dans le monde du hockey, ont eu la chance de le rencontrer.

« La volonté des Snow de partager les épreuves et les triomphes du long périple de Chris contre la SLA a inspiré tant de gens et a profondément accru la sensibilisation à la nécessité de trouver un remède à cette maladie débilitante. La LNH offre ses plus sincères condoléances à la famille Snow, à l’organisation des Flames de Calgary et à tous ceux qui ont été touchés par cette personne spéciale. »