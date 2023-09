(Ottawa) Steve Staios a quitté son poste de conseiller spécial chez les Oilers d’Edmonton pour se joindre aux Sénateurs d’Ottawa à titre de président des opérations hockey.

La Presse Canadienne

Michael Andlauer, le nouveau propriétaire des Sénateurs, en a fait l’annonce vendredi matin par voie de communiqué.

Staios, qui est âgé de 50 ans et qui est originaire de Hamilton, se rapportera directement à Andlauer.

Au fil des ans, Staios a notamment occupé le poste de président des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue de hockey de l’Ontario, avant d’assumer les fonctions de président et directeur général de l’équipe de 2016 à 2022.

Pendant le règne de Staios avec les Bulldogs, l’équipe a remporté en deux occasions la coupe J. Ross Robertson, emblème du championnat des séries éliminatoires de la ligue, en 2018 et en 2022.

Staios a également reçu le prix Jim-Gregory du directeur général de l’année de la Ligue de l’Ontario pour la saison 2021-22.

Dans la Ligue nationale de hockey, Staios a œuvré au sein de l’organisation des Maple Leafs de Toronto, d’abord à titre de conseiller en développement des joueurs, en 2012. Deux ans plus tard, il a été nommé directeur du développement des joueurs des Maple Leafs.

Ancien défenseur, Staios a aussi joué pendant 16 ans dans la LNH et a pris part à 1001 matchs. Entre 1996 et 2012, il a porté l’uniforme de six équipes différentes et récolté 220 points, dont 56 buts.

Staios avait été un choix de deuxième ronde, 27e au total, des Blues de St. Louis en 1991.

Sur la scène internationale, Staois a dirigé l’équipe du Canada lors des Championnats du monde juniors de 2019 et du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans de 2017.

Il a été directeur du développement des joueurs d’Équipe Canada au Championnat du monde de 2014 et a remporté des médailles d’or aux Championnats du monde de 2003 et 2004 en tant que joueur, ainsi qu’une médaille d’argent en 2008.