(Brandon) Jon Cooper a été clair en reconnaissant que le Lightning de Tampa Bay sera privé d’un « luxe » avec l’absence du gardien Andrei Vasilevskiy pendant les deux premiers mois de la saison. Toutefois, il a confiance que son équipe puisse affronter ce défi avec succès.

Mark Didtler Associated Press

« Soyons honnêtes, nous sommes ici et nous tentons de rendre la situation un peu plus rose, a dit Cooper, vendredi. Ce n’est pas idéal, ça ne fait aucun doute. “ Vasy ” est une partie importante de notre équipe, mais nous avons d’autres joueurs dans l’organisation. Ils cherchent à obtenir une chance. La voici. »

Âgé de 29 ans, Vasilevskiy a subi une microdiscectomie, jeudi, pour traiter une hernie discale lombaire. La guérison pourrait le laisser à l’écart pendant 25 matchs ou plus.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Andrei Vasilevskiy

Si le Lightning choisissait de rester dans leur organisation pour combler le vide devant le filet, il a trois gardiens sous contrat.

La formation de Tampa Bay a fait signer un contrat de deux ans à Jonas Johansson, qui a montré un dossier de 11-13-4 en quatre saisons dans la LNH, dans le but qu’il soit l’adjoint de Vasilevskiy.

Matt Tomkins, le partant du Canada lors des Jeux olympiques d’hiver de 2022, qui n’a jamais joué dans la LNH, a passé les deux dernières campagnes en Suède et il a connu un bon début en match préparatoire contre les Predators de Nashville. Hugo Alnefelt, 22 ans, a fait partie du Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning dans la Ligue américaine de hockey, l’an dernier.

Est-ce que ça fait mal de ne pas avoir l’un de tes principaux joueurs ? Bien sûr. Mais c’est aussi une occasion pour les autres. C’est une occasion pour nous de nous améliorer en tant qu’équipe. Quand il y a un peu d’adversité, peut-être que du positif pourrait en ressortir pour plus tard. Jon Cooper, entraîneur-chef du Lightning

Le Lightning a été éliminé en première ronde par les Maple Leafs de Toronto lors des dernières séries, après trois présences de suite en finale de la Coupe Stanley.

Vasilevskiy a remporté le trophée Vézina en 2019, remis au meilleur gardien de la LNH, et le trophée Conn Smythe en 2021, en tant que joueur le plus utile des séries.

« Des gars vont devoir élever leur jeu d’un cran, a soutenu le capitaine du Lightning, Steven Stamkos. Cette équipe a toujours plutôt bien géré l’adversité concernant les blessés et d’autres gars ont répondu à l’appel. Nous devrons simplement garder le fort jusqu’à ce que “ Big Cat ” soit de retour. »

Personne n’a joué plus de hockey, du mois d’août 2020 jusqu’à la fin des séries de la dernière saison, que Vasilevskiy. Il a été sur la glace pendant un peu plus de 14 769 minutes.

« Je veux que tout le monde soit clair à ce sujet, ce n’est pas la fin de la saison de “ Vasy ”, a insisté Cooper. Il sera de retour. Et j’espère que le connaissant, ce sera le plus tôt possible. Il sera un gardien de but reposé. »