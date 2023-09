Élizabeth Giguère a été la première Québécoise à entendre son nom. Elle poursuivra sa carrière à New York.

Des Québécoises à New York, à Montréal et à Ottawa

(Toronto) Il aura fallu un peu de patience, mais sept Québécoises ont finalement été repêchées par trois clubs de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF).

Élizabeth Giguère a été la première native de la Belle Province à entendre son nom. Elle poursuivra sa carrière à New York. Jade Downie-Landry et Alexandra Labelle, des anciennes de la Force de Montréal, l’y suivront. Le directeur général Pascal Daoust connaît particulièrement bien les deux dernières, qu’il a croisées lorsqu’il était entraîneur adjoint sur le circuit universitaire québécois.

Giguère, elle, n’avait jamais rencontré son nouveau DG, mais elle se réjouit à l’idée d’amorcer ce chapitre de sa carrière. Après avoir évolué à Boston, dans la PHF, la saison dernière, elle venait de déménager à Montréal afin d’y jouer avec la Force. Or, la ligue a été rachetée et dissoute pour créer la LPHF. Elle devra donc repartir pour les États-Unis.

La native de Québec aborde l’idée d’un deuxième déménagement en quelques mois avec philosophie. Même si « c’est un peu tough pour le moral », sa copine et elle étaient préparées à cette éventualité.

« On a hâte de trouver notre place et d’y rester, mais mon travail implique de bouger. Ça fait partie de la game d’être une professionnelle. Et je suis bien à l’aise avec ça ! », a ajouté Giguère en riant.

Aux anges d’être à Montréal

À peine rentrées chez elles après avoir terminé leur parcours universitaire dans la NCAA, Gabrielle David et Maude Poulin-Labelle étaient elles aussi prêtes à refaire leurs valises. Elles pourront toutefois s’en passer et commencer à se chercher un appartement à Montréal.

Les deux ont en effet été sélectionnées aux neuvième et dixième tours, respectivement, par l’équipe de la métropole. « J’étais prête à aller n’importe où, mais c’est sûr que Montréal avait une plus grande place dans mon cœur », a avoué Gabrielle David. Après quatre années passées à l’Université Clarkson, dans l’État de New York, la route sera un peu moins longue pour que ses parents, établis à Drummondville, puissent la voir jouer.

Elle aura en outre l’occasion de renouer avec Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens, entre autres, qu’elle a côtoyées au récent camp de sélection de l’équipe canadienne, son premier avec le club sénior. « Ce ne sont pas juste les meilleures joueuses du monde, ce sont aussi de bonnes personnes en dehors du hockey, a dit l’attaquante. Elles vont prendre soin de moi, c’est sûr, et me pousser en même temps. »

David et Poulin-Labelle font partie de la trentaine de joueuses qui, pour la première fois, passeront directement de l’université à une grande ligue professionnelle.

J’en ai souvent rêvé, mais ce n’était jamais concret dans ma tête. Gabrielle David

« Pendant longtemps, je me préparais à aller jouer en Suède, a renchéri Maude Poulin-Labelle. Alors de se retrouver dans un repêchage aussi beau et professionnel, c’est assez incroyable. Ce sont les filles avant nous qui ont pavé ça. Je me trouve chanceuse. »

La création de la ligue elle-même l’emballe, cela va de soi. Mais aussi ce qu’elle impliquera au quotidien.

Une défenseure à caractère offensif comme elle aura la chance d’amorcer sa carrière professionnelle « sous l’aile » – l’expression est la sienne – d’Erin Ambrose, quart-arrière de l’équipe nationale.

« Je vais pouvoir pratiquer avec elle tous les jours », s’est émue la volubile native de Sherbrooke.

« C’est ça qui va être exceptionnel. Jouer avec elle pour de bon, pas juste pendant une semaine et demie dans un camp d’entraînement. Je sais que je vais apprendre beaucoup plus vite vu qu’elle est là. C’est comme ça qu’on va pouvoir se développer. »

Ancienne des Canadiennes et de la Force, Ann-Sophie Bettez a complété le trio de sélections québécoises de Montréal, qui compte ainsi sur un fort contingent avec la présence déjà acquise de Poulin et de Desbiens dans la formation.

Audrey-Ann Veillette, des Carabins de l’Université de Montréal, a quant à elle été l’avant-dernière joueuse sélectionnée au repêchage de lundi. L’une des meilleures joueuses du circuit canadien l’an dernier, l’attaquante rejoindra l’équipe d’Ottawa.