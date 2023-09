Le cerbère du Rocket de Laval au cours des deux dernières saisons, Kevin Poulin, prend sa retraite du hockey.

Le portier de 33 ans en a fait l’annonce mercredi soir, dans une publication Instagram.

« Après 13 ans à jouer du hockey professionnel à travers le monde et après avoir passé les deux dernières saisons à jouer ici, à la maison, je suis fier d’annoncer ma retraite », écrit-il d’abord.

« J’aimerais remercier ma famille, mes coéquipiers, mes entraîneurs, les partisans et tous ceux qui ont été impliqués dans ma carrière, continue-t-il. Le jeune Kevin serait fier de ma carrière et d’avoir réalisé tant de mes rêves. Je suis prêt à laisser le jeu derrière moi. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je serai toujours reconnaissant pour les souvenirs, les opportunités et les liens que ça m’a permis de créer. Ç’a fait de moi un meilleur homme. »

Natif de Montréal, Poulin a été un choix de 5e tour des Islanders de New York en 2008. Entre 2010 et 2015, il a passé son temps entre les Islanders et leur club-école, à Bridgeport. Au fil des années, il a disputé 50 matchs dans la Ligue nationale, maintenant un pourcentage d’arrêt de ,899.

Ces dernières années, le gardien a joué au Kazakhstan, en Croatie, en Suisse, en Allemagne et en Suède. En juillet 2021, il a fait son retour au Québec, se joignant au Rocket de Laval, avec lequel il a pris part à 58 rencontres.

« La saison prochaine, je serai à l’aréna, cette fois pour encourager la prochaine génération : mes enfants ! » conclut Poulin.