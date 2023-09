(Calgary) Sheldon Kennedy est très au fait des enjeux qui seront abordés lors du sommet d’Hockey Canada qui se tiendra à Calgary.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Le sommet de deux jours intitulé « Au-delà des bandes » qui aura lieu vendredi et samedi est destiné à s’attaquer directement au cœur du problème qui engendre racisme, sexisme, homophobie, discrimination et exclusion dans le monde du hockey.

La masculinité est clairement définie dans cet univers – on glorifie la robustesse, la violence, la « culture fraternelle », le « code du vestiaire » –, et en conséquence on abordera pendant ce sommet la manière dont le hockey élite masculin domine la culture sportive canadienne.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sheldon Kennedy, un ex-joueur de la LNH qui a été victime d’agressions sexuelles de Graham James pendant son stage dans les rangs juniors, donnera un discours pendant ce sommet.

Ce membre du Panthéon des sports canadiens, honoré en raison de sa lutte pour prévenir et protéger les abus contre les enfants, a indiqué que ce sommet sera déterminant afin d’induire un électrochoc qui transformera de manière permanente la culture du hockey.

« J’ai vraiment l’impression que c’est important, a dit Kennedy à La Presse Canadienne. Il est essentiel de bien faire les choses. La chose la plus importante est de reconnaître que nous avons un problème, et qu’il faut le régler le plus rapidement possible.

« Ça sera peut-être dérangeant pour certains, peut-être stimulant pour d’autres, ou encore inconfortable, mais je crois que le changement apporte souvent ce genre de réaction. Nous devons procéder à des changements. Ce sport a besoin de changer », a-t-il poursuivi.

« Je comprends ce que ressentent les gens ostracisés. On m’a nargué pendant des années sur la patinoire en raison des histoires qui circulaient avec Graham James. Les gens marchaient sur des œufs en présence de Sheldon, voulaient l’exclure », a-t-il renchéri.

Les provinces et les territoires qui sont membres de Hockey Canada, de même que la Ligue de hockey junior canadienne, la Ligue américaine de hockey, la LNH, la Fédération internationale de hockey sur glace et la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin auront des représentants qui assisteront à ce sommet, a souligné le chef de l’exploitation de Hockey Canada Pat McLaughlin.