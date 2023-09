(Pittsburgh) Les Penguins de Pittsburgh ont embauché Doug Wilson en tant que conseiller aux opérations hockey, a annoncé le directeur général et président des opérations hockey de l’organisation Kyle Dubas mercredi.

La Presse Canadienne

Dans son rôle, Wilson aura la responsabilité d’offrir des conseils, des opinions et son expertise aux dirigeants des opérations hockey de l’équipe, notamment au niveau du personnel. Il accompagnera l’équipe à l’occasion à Pittsburgh et sur la route à divers moments pendant la campagne, ainsi que pendant la saison estivale, et offrira également du mentorat à tous les échelons de la structure décisionnelle des opérations hockey de l’équipe.

« Doug apportera plus de 40 ans d’expérience dans la LNH à notre programme. Il a notamment joué 16 ans dans la ligue et a constamment bâti des équipes compétitives pendant plus de 25 saisons au sein du département des opérations hockey des Sharks de San Jose », a souligné Dubas.

Wilson a d’ailleurs agi en tant que directeur général des Sharks de 2003 à 2022, menant notamment la concession californienne à une participation à la série finale de la Coupe Stanley (2016), la conquête d’un trophée des Présidents (2009) et cinq titres de la section Pacifique (2004, ainsi que 2008 à 2011).