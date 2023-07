LNH

Alex Galchenyuk tentera de vaincre ses problèmes de consommation

Alex Galchenyuk ne veut plus revivre la situation troublante dans laquelle il s’est plongé il y a deux semaines. Dans une déclaration écrite, il a reconnu mardi avoir des problèmes de consommation et a indiqué avoir adhéré au programme d’aide mis en place par la LNH et l’Association des joueurs.