PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Alex Galchenyuk ne veut plus revivre la situation troublante dans laquelle il s’est plongé il y a deux semaines. Dans une déclaration écrite, il a reconnu mardi avoir des problèmes de consommation et a indiqué avoir adhéré au programme d’aide mis en place par la LNH et l’Association des joueurs.

Il y a quelques jours, l’ancien du Canadien a été arrêté par la police de Scottsdale, en Arizona. Il a été accusé, entre autres, d’avoir commis un délit de fuite sur une propriété privée, d’avoir troublé l’ordre public, d’avoir résisté à son arrestation et d’avoir proféré des menaces à un policier.

Il aurait notamment affirmé qu’il allait « mettre fin à [la] lignée » d’un agent de la paix, à qui il aurait en outre lancé des insultes racistes. Il a passé une nuit en prison.

Celui qui venait à peine de signer un contrat avec les Coyotes de l’Arizona a vu son entente être illico résiliée par l’organisation.

Dans un communiqué qu’il a diffusé sur les réseaux sociaux, Galchenyuk a dit avoir « profondément honte de [son] comportement récent ». Il présente ses excuses à « toutes les personnes [qu’il a] offensées et blessées », voire « abandonnées ».

Il qualifie d’« horrible » son comportement « injustifié », qui a eu pour effet de « ruiner la chance que [lui] avaient donnée les Coyotes ».

« Ma famille s’attendait à ce que je sois meilleur, les Coyotes et leurs partisans incroyables méritent mieux. Les braves policiers qui risquent leur vie pour protéger la nôtre méritent mieux eux aussi. Je les ai tous abandonnés par mon comportement méprisable et irrespectueux après avoir bu de l’alcool », ajoute-t-il.

En adhérant au programme d’aide aux joueurs, il souhaite « ne jamais répéter une erreur comme celle » qu’il a commise à Scottsdale.

Choix de premier tour (3e au total) du Canadien en 2012, Galchenyuk a jusqu’ici inscrit 146 buts et récolté 354 points en 654 matchs dans la LNH.

Depuis son départ de Montréal au cours de l’été 2018, l’Américain aujourd’hui âgé de 29 ans n’a plus jamais trouvé de stabilité : en cinq saisons, il a joué pour sept équipes différentes. Ses droits ont aussi appartenu à deux autres formations, dont il n’a toutefois jamais porté l’uniforme.

Son plus récent contrat avec les Coyotes devait marquer son troisième séjour en Arizona.