On en connait un peu plus sur les raisons qui ont mené à l’arrestation d’Alex Galchenyuk par la police de Scottsdale, dimanche dernier. L’ancien espoir du Canadien aurait menacé un policier de le « hacher » et de couper les reins des membres de sa famille.

Katie Strang, de The Athletic, rapportait jeudi qu’Alex Galchenyuk avait été arrêté dimanche pour, entre autres, délit de fuite sur une propriété privée, avoir troublé l’ordre public, avoir résisté à son arrestation et avoir proféré des menaces.

Un média de l’Arizona, 12News, a obtenu copie du rapport de police, vendredi. Celui-ci indique que l’humeur du hockeyeur aurait changé radicalement lors de ses interactions avec la police. L’athlète de 29 ans, qui aurait montré des signes de facultés affaiblies, aurait proféré de nombreuses menaces violentes à l’endroit d’un des policiers. Il aurait notamment affirmé qu’il allait « mettre fin à sa lignée ».

« Un appel et t’es mort », aurait-il ajouté.

Un policier a affirmé que Galchenyuk lui aurait proféré des insultes racistes.

Toujours selon le rapport de police, le père de Galchenyuk, présent sur les lieux, aurait mentionné n’avoir jamais vu son fils agir de manière aussi agressive auparavant.

Rappelons que le 3e choix au total en 2012 a été incarcéré dimanche soir, avant d’être libéré et accusé le lendemain. Les Coyotes de l’Arizona ont mis fin abruptement à son contrat, jeudi, seulement 12 jours après la signature de celui-ci.