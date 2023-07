(Pittsburgh) Tristan Jarry a passé la majorité de la dernière année en évolution constante, que ce soit au niveau de sa santé, de son jeu ou de son état d’esprit.

Will Graves Associated Press

Le gardien étoile des Penguins de Pittsburgh a été limité à 47 sorties en raison de blessures. Et quand il était en santé, il passait d’imbattable à facilement battable, alors qu’il a flirté avec ses pires statistiques en carrière.

Puis, il y a eu l’incertitude entourant son avenir avec l’équipe à l’approche de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

« Il y avait beaucoup d’incertitudes et c’est dur pour un joueur quand vous ne savez pas où vous allez jouer la saison suivante », a dit Jarry, jeudi.

Un tête-à-tête avec l’un de ses nouveaux patrons, du temps libre inespéré pour soigner ses blessures et un nouveau long contrat avec les Penguins ont offert une tranquillité d’esprit à Jarry.

Il a finalement accepté un contrat de cinq saisons et 26,875 millions pour demeurer avec la seule équipe qu’il a connue dans la LNH.

« Je voulais rester à Pittsburgh à long terme », a mentionné Jarry.

La situation de Jarry a servi de premier test pour le nouveau président des opérations hockey des Penguins, Kyle Dubas. Ce dernier a été nommé le 1er juin et il a comme mission d’offrir au moins un autre long parcours vers la coupe Stanley au noyau vieillissant composé de Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang.

Dubas s’est rendu à Edmonton pour rencontrer Jarry et sa conjointe, Hannah. Il a présenté sa vision pour l’équipe et le rôle important que Jarry aura dans ce plan.

Jarry devra toutefois réussir à transposer ses succès en saison régulière en joueur dominant en séries. Il a plié l’échine face aux Islanders de New York en première ronde en 2021. Une fracture à un pied l’a contraint à participer à un seul match lors de l’élimination des Penguins face aux Rangers de New York au premier tour en 2022.

Les Penguins ne se sont pas qualifiés pour les séries ce printemps, mettant fin à la plus longue séquence active dans le sport nord-américain pour les participations aux éliminatoires, après 16 participations consécutives.

Le jeu de Jarry a été un des facteurs qui ont mené à l’échec des Penguins. Il a présenté une fiche de 8-8-2 à ses 20 dernières sorties et affiché un taux d’efficacité de ,890. Il a affirmé avoir été affecté par les effets d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

« C’était quelque chose qui m’embêtait depuis le début du camp, a-t-il raconté. C’était difficile de réaliser que je n’arrivais pas à guérir complètement. »

Jarry insiste pour dire qu’il est maintenant à « 100 % » et a réfuté toutes théories selon lesquelles il s’agissait d’un problème chronique.

Le fait que les Penguins n’ont pas participé aux séries a donné plus de temps à Jarry pour soigner sa blessure. Trois mois plus tard, il soutient avoir adapté son entraînement et être plus fort « de différentes manières » qu’auparavant.

« Ça m’a placé dans une bonne position pour retrouver la forme », a-t-il dit.

Les Penguins ont ajouté de l’expérience au sein de leur groupe de gardiens, embauchant Magnus Hellberg et Alex Nedeljkovic pour lutter avec Casey DeSmith dans l’espoir d’être l’auxiliaire à Jarry. Dubas a aussi obtenu l’attaquant Reilly Smith et conclu une entente de six saisons avec le défenseur Ryan Graves.

Jarry croit que les Penguins seront « plus compétitifs » la saison prochaine que le groupe qui a peiné en fin de saison et qui n’a pas réussi à se qualifier pour les séries.

« C’était très frustrant, très fâchant comme situation, a reconnu Jarry. Je crois que ce sera différent cette saison. Nous serons une meilleure équipe et pense que nous aurons de bonnes chances d’y arriver cette fois-ci. »