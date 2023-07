PHOTO JAE C. HONG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) L’un des derniers membres des deux éditions des Kings de Los Angeles ayant remporté la coupe Stanley, et l’un des meilleurs joueurs dans toute l’histoire de cette organisation, a décidé de prolonger son séjour dans la métropole californienne.

Associated Press

Le joueur de centre Anze Kopitar a accepté jeudi une prolongation de contrat d’une durée de deux saisons, d’une valeur de 14 millions, avec l’équipe. Il est maintenant lié aux Kings jusqu’à la fin de la saison 2025-26 à un salaire annuel moyen de 7 millions.

« Nous sommes heureux d’avoir conclu une entente qui va garder Anze à Los Angeles, au moment où notre groupe entame la prochaine étape dans sa lutte pour la coupe Stanley », a déclaré le directeur général Rob Blake, dans un communiqué de presse.

« Il est le cœur et l’âme de cette équipe, à titre de capitaine, et il va continuer à jouer un rôle majeur au sein de notre club. »

À l’âge de 35 ans, le hockeyeur originaire de la Slovénie a presque récolté un point par match la saison dernière, terminant son année avec 74 points, un sommet chez les Kings, dont 28 buts, en 82 rencontres. Son contrat de huit ans d’une valeur globale de 80 millions vient à échéance à la fin de la prochaine campagne.

Kopitar est l’un des deux joueurs ayant contribué aux championnats de Kings en 2012 et 2014 qui est demeuré avec l’équipe, l’autre étant le défenseur Drew Doughty.

« Los Angeles est devenue le lieu de résidence pour moi et ma famille, et je suis emballé à l’idée de prolonger ma carrière ici », a déclaré Kopitar.

« J’ai tout vécu avec cette organisation et je sais que notre groupe est sur le point de réaliser quelque chose de spécial. J’ai hâte d’aider notre équipe à atteindre ce niveau supérieur et de réaliser le but ultime de gagner la coupe Stanley une fois de plus. »

Kopitar a passé ses 17 saisons dans la LNH avec les Kings. Il a remporté le trophée Frank-Selke, à titre de meilleur attaquant défensif, en deux occasions. Tout récemment, il a reçu le trophée Lady Byng, remis au joueur le plus gentilhomme, pour la deuxième fois de sa carrière.

En 1384 matchs dans la LNH, incluant les séries éliminatoires, Kopitar totalise 1218 points. Il occupe le deuxième rang dans l’histoire des Kings pour le nombre de matchs joués, de mentions d’aide et de filets victorieux. Il vient aussi au troisième échelon pour le nombre de points, et en quatrième position pour le nombre de buts.