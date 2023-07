Trente ans, c’est jeune. C’est jeune dans la vie, jeune dans une carrière professionnelle, c’est à 35 ans de l’âge officiel de la retraite.

Mais au hockey, c’est vieux. Des 15 meilleurs compteurs de la dernière saison dans la Ligue nationale, Erik Karlsson était le seul trentenaire.

Ce qui nous mène à des moments comme mercredi dernier, en visioconférence, quand Joel Edmundson, à peine une semaine après avoir fêté son 30e anniversaire de naissance, racontait qu’il sentait que le Canadien allait l’échanger pour « se rajeunir ».

Le 1er juillet au matin, son pressentiment s’est matérialisé. Le Tricolore l’a envoyé aux Capitals de Washington, contre des choix de troisième et de septième tour.

« Je sentais que ça pouvait arriver, de la façon dont l’équipe se formait à Montréal, a admis Edmundson, dans une conférence organisée par les Capitals. Ils veulent se rajeunir. Je pensais que ça allait se produire au repêchage, mais il n’y a rien eu. Puis, tôt le 1er juillet, j’ai appris que je passais aux Capitals. Ma fiancée et moi sommes très enthousiastes. »

Le Tricolore devrait effectivement accélérer son mouvement jeunesse. L’équipe compte seulement deux défenseurs trentenaires dans l’organigramme, soit David Savard et Chris Wideman. Ce dernier n’a toutefois pas de poste garanti ; il n’a disputé que 46 matchs la saison dernière. Mike Matheson, 29 ans, suit parmi les aînés à la ligne bleue. On tombe ensuite à Johnathan Kovacevic, 26 ans la semaine prochaine, mais qui ne compte que 81 matchs d’expérience dans la LNH.

Bref, ça laissera beaucoup de minutes pour les Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Justin Barron et Jordan Harris, qui ont tous eu le bonheur de naître après ce satané bogue de l’an 2000 qui avait chamboulé la planète en entier.

Edmundson n’est toutefois pas dupe. Guhle est un choix de premier tour, Barron en était également un, acquis de l’Avalanche. Xhekaj n’a jamais été repêché, mais a connu une progression spectaculaire au point de court-circuiter la Ligue américaine. C’est sans oublier Logan Mailloux et William Trudeau qui se développeront à Laval, en théorie.

Edmundson voyait tout ça se profiler et le directeur général du Canadien, Kent Hughes, s’est assuré qu’il ne soit pas pris de court.

« Kent a bien fait ça. Il m’a fait venir dans son bureau et m’a dit : “Je sais que tu vois ce qui s’écrit sur Twitter, c’est dur de le manquer à Montréal.” Ils pensaient m’échanger, mais le prix devait être bon. Ils auraient voulu me garder, mais si le prix était bon, un échange devenait une possibilité. Kent m’a tenu informé tout au long des démarches et ça, je l’ai apprécié. Je n’ai eu aucune surprise. »

Un meneur

Edmundson a considérablement ralenti depuis son + 28 de la campagne 2021 écourtée, qui s’est conclue en finale de la Coupe Stanley. Au cours des deux dernières saisons, des problèmes de dos l’ont incommodé et les performances collectives du CH ont périclité. Depuis l’automne 2021, il montre un rendement de -30 en 85 matchs.

Le Manitobain assure cependant se sentir « bien ». « Je vais au gym depuis deux mois, j’ai recommencé à patiner. Je veux simplement avoir un été complet d’entraînement pour arriver au camp en force. Les deux derniers étés, je me suis blessé avant le camp et ça m’a retardé par rapport aux autres. »

Edmundson est bien conscient de ce qu’il peut amener à sa nouvelle équipe. « J’aime utiliser mon bâton pour me défendre, donner des doubles-échecs, faire passer une soirée difficile à l’adversaire. C’est ce qui m’a permis de connaître une telle carrière. Et je veux être un bon gars dans le vestiaire. »

À ce sujet, Hughes avait dit, le 1er juillet, souhaiter qu’Edmundson laisse « une partie de lui dans [le] vestiaire », afin que les jeunes de l’organisation retiennent « des leçons ».

Edmundson a justement parlé comme un gars qui veut montrer l’exemple lorsqu’il s’est fait demander quel rôle il souhaite jouer dans la capitale américaine. « Ça m’importe peu si je joue au sein du premier, du deuxième ou du troisième duo. Je veux seulement être un défenseur fiable. »

Que souhaite-t-il avoir transmis aux jeunes du CH ? « L’importance de travailler fort, commence-t-il à répondre. Mais aussi, tu vis ton rêve. Tu dois en profiter pendant que ça passe. Apprécie les jours à l’aréna. Pendant l’été, les gars sont à la maison et ont hâte de revenir dans le vestiaire. Donne tout ce que tu as, présente-toi au travail et laisse tout sur la glace. »

Les Capitals comptent sur une ligne bleue expérimentée, avec trois autres trentenaires, soit John Carlson, Trevor van Riemsdyk et Nick Jensen. Les jeunes Rasmus Sandin et Martin Fehervary auront un grand frère de plus en Edmundson.