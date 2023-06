PHOTO GEORGE WALKER IV, ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Trente-sept joueurs, dont le premier choix du Canadien de Montréal lors du dernier repêchage de la LNH, participeront au camp de perfectionnement de l’équipe qui se déroulera du 1er au 4 juillet au Complexe sportif Bell à Brossard.

La Presse Canadienne

Le défenseur David Reinbacher, choisi au cinquième rang par le Tricolore lors de l’encan qui s’est tenu les 28 et 29 juin à Nashville, fera partie des 19 attaquants, 13 défenseurs et cinq gardiens de but qui fouleront la patinoire pour l’occasion.

Au total, six joueurs de la cuvée 2023 seront sur place.

La liste des joueurs invités au camp de développement regroupe 27 espoirs repêchés par l’organisation, deux joueurs obtenus par voie de transaction, un joueur obtenu à titre de joueur autonome ainsi que sept joueurs invités.

Les Québécois Joshua Roy et Xavier Simoneau, de même que Miguël Tourigny, William Trudeau et le gardien Quentin Miller seront notamment en action.

Ce sera également le cas de Lane Hutson, Logan Mailloux, Owen Beck, Filip Mesar, Riley Kidney et Florian Xhekaj, entre autres.

La première séance d’entraînement sur glace aura lieu dimanche matin, et tous les entraînements seront ouverts au public.

Le personnel du développement hockey du CH, mené par Adam Nicholas, Scott Pellerin, Francis Bouillon et Marie-Philip Poulin, dirigera les entraînements sur glace en compagnie du groupe d’entraîneurs du Rocket de Laval, composé de Jean-François Houle, Kelly Buchberger, Martin Laperrière et Marco Marciano.

Le Tricolore a aussi invité les entraîneurs suivants à participer à leur camp de perfectionnement : Max Bohlin (Rogle BK en Suède), Andrew Antsanen (Premières Nations), Philippe Roy (Cataractes de Shawinigan, dans la LHJMQ), Geoff Grimwood et Rylan Ferster (Grizzlies de Victoria, dans la BCHL) ainsi qu’Evan Dickson et Kirk MacDonald (Fighting Saints de Dubuque, dans la USHL).