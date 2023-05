(Raleigh) L’attaquant québécois Justin Robidas a accepté un contrat de recrue de trois ans des Hurricanes de la Caroline, a annoncé le président et directeur général de l’équipe Don Waddell par voie de communiqué mercredi matin.

La Presse Canadienne

Robidas, qui est âgé de 20 ans, empochera 775 000 $ US à compter de 2023-24 s’il évolue avec les Hurricanes dans le circuit Bettman, et 80 000 $ avec leur club-école de la Ligue américaine de hockey. Il obtiendra aussi une prime à la signature de 150 000 $.

« Justin a démontré son talent offensif pendant sa carrière junior, et il a joué un rôle déterminant avec les Remparts de Québec en séries éliminatoires de la LHJMQ et au tournoi de la Coupe Memorial, a déclaré Waddell. Nous avons hâte qu’il puisse poursuivre son développement au prochain niveau. »

Robidas a marqué 25 buts et récolté 53 mentions d’assistance en 63 rencontres avec les Foreurs de Val-d’Or et les Remparts cette saison. Il a d’ailleurs dominé le circuit Cecchini au chapitre des mentions d’aide en infériorité numérique (6) et pris le neuvième rang pour celles en avantage numérique (25).

Le hockeyeur de cinq pieds, huit pouces et 176 livres a aussi amassé 11 buts et 16 passes en 18 rencontres éliminatoires avec les Remparts, qui ont décroché le trophée Gilles-Courteau et obtenu leur place en finale du tournoi de la Coupe Memorial — qui sera disputée dimanche à Kamloops, en C.-B.

Robidas a été sélectionné en cinquième ronde, 147e au total, par les Hurricanes lors du repêchage de la LNH en 2021. Son père, Stéphane, a disputé 15 saisons dans la ligue avec le Canadien de Montréal, les Stars de Dallas, les Ducks d’Anaheim et les Maple Leafs de Toronto entre 1999 et 2015.