PHOTO MARTIN RICKETT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Ryan Reynolds n’irait plus de l’avant pour l’achat des Sénateurs

Ryan Reynolds et le groupe Remington, promoteur auquel l’acteur est associé, ne seraient plus dans la course pour faire l’acquisition des Sénateurs d’Ottawa, rapporte ESPN.

Plusieurs sources proches du dossier ont indiqué au réseau de télévision que le consortium n’irait pas de l’avant avec son offre, qui s’élevait à plus d’un milliard de dollars.

La vente des Sénateurs est au cœur de l’actualité depuis quelques semaines. Au cours des derniers jours, le rappeur américain Snoop Dogg a confirmé s’être joint à un groupe voulant acquérir l’équipe. Le quotidien Ottawa Sun rapportait aussi le 8 mai que le chanteur torontois The Weeknd aurait accepté de se joindre à un groupe mené par les milliardaires torontois Jeffrey et Michael Kimel. Ce dernier n’a cependant pas confirmé son intérêt publiquement.

Reynolds, déjà copropriétaire du club de soccer gallois Wrexham, avait confirmé en novembre son intérêt à acheter la formation ontarienne.

Rappelons que les groupes intéressés ont jusqu’au 15 mai pour déposer une offre sans engagement.