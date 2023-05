Selon le Canadien, Harris a donné de son temps pour plusieurs causes importantes tout au long de l’année.

Le défenseur Jordan Harris est le candidat du Canadien de Montréal pour l’obtention du trophée King-Clancy, remis au joueur de la LNH qui démontre un leadership hors pair tant sur la patinoire qu’à l’extérieur et qui s’implique de façon exceptionnelle au sein de sa communauté.

La Presse Canadienne

Les candidats sont sélectionnés par leur équipe respective. Le gagnant sera déterminé par un comité de hauts dirigeants de la LNH, mené par le commissaire Gary Bettman et le commissaire adjoint Bill Daly, et recevra un don de 25 000 $ de la part de la Fondation de la Ligue nationale de hockey au profit de l’œuvre caritative de son choix. Les deux finalistes vont quant à eux obtenir un don de 5000 $ chacun.

Selon le Canadien, Harris a donné de son temps pour plusieurs causes importantes tout au long de l’année. Lui-même métis, il a été un porte-parole actif et engagé pour les initiatives communautaires de plusieurs organismes en utilisant sa plateforme durant le Mois de l’histoire des Noirs, afin de mettre en lumière les questions ayant un impact sur la communauté noire, en participant aux Jeux inuits avec 15 jeunes de Montréal Autochtone quelques jours quelques jours avant la Soirée de célébration des peuples autochtones, et en soutenant activement les activités de la Soirée de la Fierté de l’équipe.

L’Américain âgé de 22 ans a également participé à divers évènements visant à soutenir les jeunes dans le hockey tout au long de l’année, dont l’évènement ProAM de Patrice Bergeron, des séances de patinage avec des écoles défavorisées via la Fondation des Canadiens pour l’enfance, ainsi que des séances d’entraînement de hockey mineur.

L’an dernier, P. K. Subban avait mis la main sur le trophée King-Clancy pour la première fois après quatre nominations. L’ancien défenseur était ainsi récompensé pour son implication envers la justice raciale et sociale, les enfants démunis, la lutte contre la COVID-19 et le hockey mineur.

Saku Koivu est le dernier joueur du Canadien à avoir remporté le King-Clancy, en 2007. Après avoir vaincu un lymphome non hodgkinien plus tôt dans sa carrière, Koivu a recueilli des fonds pour acheter le premier scanneur TEP/CT à Montréal.

Parmi les autres candidats cette année, notons Patrice Bergeron chez les Bruins de Boston et Brady Tkachuk chez les Sénateurs d’Ottawa.