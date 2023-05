La seule chose qui nous retient d’enterrer les Devils du New Jersey, c’est le fait qu’ils se sont retrouvés dans une situation identique il y a à peine deux semaines contre les Rangers de New York. Et qu’ils s’en sont remis.

Car il n’y a rien eu de divin pour les Diables, vendredi soir, en Caroline. Les Hurricanes de l’endroit ont méthodiquement étouffé leur adversaire. Cette victoire sans pitié de 6-1 donne à l’ancienne équipe d’Arturs Irbe l’avance 2-0 dans cette série.

Du côté des locaux, absolument tout fonctionne. L’attaque vient de chasser le gardien partant deux fois de suite. Le jeu défensif est structuré, organisé. Et devant le filet, Frederik Andersen ne veut rien savoir. Quand Jesperi Kotkaniemi marque deux buts, c’est que ça va vraiment, mais vraiment bien.

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Jesperi Kotkaniemi (82) contourne le filet des Devils après voir marqué l’un de ses deux buts de la soirée contre les Devils du New Jersey.

Si ce qui va bien se résume assez rapidement du côté des Ouragans, décortiquer ce qui va mal demandera plus de temps pour l’ancien club de Chris Terreri.

Le problème n’est pas le plus fondamental, mais le changement est si frappant qu’on n’a d’autre choix que de l’aborder en premier.

Akira Schmid, qui s’était bâti un nom au premier tour en imposant le silence des Rangers, ne pose visiblement aucun problème aux joueurs des Hurricanes.

Le Suisse de 22 ans est loin d’être le seul artisan du malheur des siens. Or, en un peu plus de trois périodes étalées sur deux matchs, il vient de donner sept buts aux Devils, soit le même total qu’en cinq rencontres complètes face aux Rangers.

On notera à juste titre que le système devant lui s’est effondré, vendredi. Mais le blâme lui revient largement sur le quatrième but, accordé après une sortie épouvantable de son filet. La décision de confier le filet à Vitek Vanecek en troisième période tombait sous le sens.

À ce point, on ne se perdra pas en spéculations sur l’identité du gardien qui amorcera le match numéro 3. Car le problème, bien plus grave, n’est pas à cette position.

En panne

Pendant la saison, les Devils étaient une redoutable machine offensive. Tout particulièrement à cinq contre cinq, phase de jeu dans laquelle ils produisaient des chances à la tonne et remplissaient le filet à l’avenant.

C’est soudain moins impressionnant. En fait, ce ne l’est pas du tout, en ce moment.

Au premier tour, les Devils ont conservé la même routine, du moins en partie. Les chances étaient toujours au rendez-vous, mais affronter sept fois Igor Shesterkin, c’est se résoudre à une récolte offensive modeste. Un des deux robinets, celui des chances de marquer, était resté ouvert, alors on pouvait se permettre de demeurer optimiste.

Contre les Hurricanes, les deux robinets sont fermés. Il importe évidemment de rendre hommage à l’adversaire qui déploie l’une des défenses les plus étanches de la ligue.

Mais ça va plus loin que ça. Les principaux joueurs offensifs des Devils sont tout simplement incapables de se mettre en marche. Revenu au jeu vendredi après avoir raté le premier duel de la série, Timo Meier a encore été blanchi. Ça lui fait huit matchs de suite sans but… en huit matchs disputés en séries. C’est problématique.

Le très offensif défenseur Dougie Hamilton n’a que trois points en neuf rencontres. Nico Hischier, lui, n’a toujours pas marqué. Il s’est plutôt fait remarquer par son horrible passe, au troisième vingt, devenue un cadeau pour Jordan Martinook, qui a marqué après une longue échappée.

Ce n’est pas une grande vedette, mais Tomas Tatar n’a récolté qu’un seul point en neuf matchs jusqu’ici, et ce, alors qu’il évolue sur un trio offensif. Tantôt invisible, tantôt inefficace, il n’a rien fait pour améliorer le sort de son club. Doit-on rappeler qu’en 2018 et en 2021, avec les Golden Knights de Vegas et le Canadien de Montréal, respectivement, il s’était retrouvé dans les gradins pour la majorité des matchs des séries ? Chaque fois, au fait, son équipe s’était retrouvée en finale. On dit ça, on ne dit rien…

Implosion

L’implosion, vendredi, a aussi été défensive. Penchons-nous, si vous le voulez bien, sur chacun des buts accordés.

1. Jesperi Kotkaniemi est complètement abandonné à la gauche du gardien.

2. Le même Kotkaniemi profite d’une comédie d’erreurs et d’une couverture molasse de Jesper Bratt.

3. Jordan Stall patine en liberté en zone neutre puis s’échappe seul en zone adverse.

4. Oui, Schmid erre, mais il y a trois joueurs en blanc complètement confus entre le tireur et lui.

5. Offrande de Hischier à Martinook, on en a parlé.

6. Trois joueurs des Devils menottés en zone neutre permettent un surnombre facile.

Ce n’est vraiment pas reluisant. Au risque de se répéter, ç’avait mal commencé aussi contre les Rangers, et on connaît la suite. Or, cette fois, l’adversaire ressemble drôlement à une équipe susceptible de gagner la Coupe Stanley, surtout avec les Bruins de Boston qui rongent leur frein à la maison.

Devant les journalistes sur place à Raleigh, Rod Brind’Amour, entraîneur-chef des Hurricanes, s’est réjoui que tout son monde ait « fait son travail ».

On ne peut pas en dire autant des joueurs de l’équipe d’en face.