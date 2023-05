(Prague) L’attaquant tchèque Petr Klima, qui a remporté la coupe Stanley avec les Oilers d’Edmonton en 1990, est décédé. Il était âgé de 58 ans.

Karel Janicek Associated Press

Les clubs tchèques HC Litvinov et Kadan ont annoncé la nouvelle, jeudi. Klima a commencé sa carrière avec le HC Litvinov en 1981 et a été directeur général du club de Kadan.

La cause du décès n’a pas été dévoilée.

Klima a émigré de la Tchécoslovaquie en 1985, quatre ans avant la chute du rideau de fer.

Il a disputé 13 saisons dans la LNH et a récolté 313 buts et 260 aides en 786 rencontres de saison régulière. Il a ajouté 28 buts et 24 aides en 95 matchs de séries éliminatoires.

Klima a évolué pour les Red Wings de Detroit, les Oilers, le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Penguins de Pittsburgh.

« Nous sommes en deuil à la suite du décès de la légende tchèque Petr Klima, a affirmé la LNH dans un communiqué. Klima a aidé les Oilers à remporter la coupe Stanley avec les Oilers en 1990, marquant un but mémorable en troisième période de prolongation du premier match de la finale. Nous offrons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses nombreux partisans. »

Les Oilers n’ont pas gagné la coupe Stanley depuis 1990.

« Nous sommes attristés d’apprendre le décès de l’ancien des Oilers Petr Klima et nous offrons nos condoléances à sa famille et ses proches », ont écrit les Oilers sur Twitter.

Ils ont ajouté que le but de Klima sur un lancer à partir du cercle droit des mises en jeu en troisième période supplémentaire du premier match de la finale de 1990 contre les Bruins de Boston était l’un des moments les plus mémorables dans l’histoire des Oilers.

Il y a exactement 32 ans, le 4 mai 1991, Klima marquait trois buts consécutifs en 5 : 13 de jeu pour aider les Oilers à battre les North Stars du Minnesota 7-2.

Klima a disputé 28 matchs pour son pays, marquant 10 fois. Il a représenté la Tchécoslovaquie lors de la Coupe Canada de 1984.

Les deux fils de Klima, Kevin et Kelly, évoluent dans la ligue tchèque de hockey.

Avec la contribution de Stephen Whyno, de l’Associated Press.