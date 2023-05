Panthers 3 — Maple Leafs 2 (2e match)

Les Panthers en auront-ils pour leur argent ?

Les images circulent abondamment sur votre réseau social préféré. Des partisans des Maple Leafs, dans les rues de Toronto, qui crient « We want Florida », « On veut la Floride ». Ça se passait samedi dernier, après la victoire des Leafs dans le 6e match contre Tampa, la veille du 7e match entre les Bruins et les Panthers.