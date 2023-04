Mika Zibanejad (93) et Igor Shesterkin (31), des Rangers de New York

(New York) Acculés au pied du mur, les Rangers ont retrouvé leur touche à l’attaque, samedi.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Chris Kreider a récolté un but et deux passes alors que New York a gagné 5-2 face aux Devils du New Jersey, créant l’impasse 3-3 dans cette série de premier tour.

« Nous avons atteint notre objectif [samedi], a dit Mika Zibanejad, qui a fait mouche au deuxième engagement. Nous allons continuer de lutter, c’est tout. »

Le match ultime sera présenté lundi soir, au Prudential Center.

« Nous avons travaillé pendant toute la saison pour l’avantage de la glace dans un septième match, a dit l’entraîneur des Devils, Lindy Ruff. Je sais que l’équipe va tout donner. »

Après son but en supériorité au premier tiers, Kreider a pris part aux filets de Zibanejad et Vladimir Tarasenko, au deuxième vingt.

« Nous avons joué en équipe, a dit Kreider. Nous avons été unis, nous avons appliqué des choses dont nous avions parlé et nous l’avons bien fait. »

Barclay Goodrow et Braden Schneider ont aussi marqué pour les Rangers, qui ont pu compter sur 34 arrêts d’Igor Shesterkin.

Les Rangers n’avaient inscrit que deux buts à leurs trois derniers matchs.

Curtis Lazar et Dawson Mercer ont riposté pour le New Jersey.

Akira Schmid a été battu cinq fois en 29 tirs. Lors des trois matchs précédents, il avait stoppé 80 tirs sur 82.

Kreider en est à 16 buts quand son club est confronté à être éliminé. Dans l’histoire de la LNH, seul Mark Messier en a inscrit autant.

Zibanejad n’avait pas marqué depuis 10 rencontres.

Goodrow a signé un premier but depuis le 12 mars, profitant du rebond après un tir de Jimmy Vesey.

Repêché au premier tour en 2020, Schneider a réussi un premier but en carrière en séries.