Remercié par l’Océanic de Rismouki lundi après 12 ans au sein de l’organisation, Serge Beausoleil dit accueillir cette décision « avec humilité et reconnaissance ».

Le dirigeant de 56 ans s’est exprimé sur son congédiement comme directeur général et entraîneur-chef de l’Océanic, mardi, dans un long message publié sur sa page Facebook.

« Les douze dernières années passées à Rimouski sont marquées à jamais dans ma mémoire, écrit Beausoleil. J’ai un attachement sans borne pour cette ville, cette région, ce bas du fleuve si accueillant, si passionné. Comme nos partisans, aussi exigeants qu’aimants. Je les porterai à jamais dans mon cœur. »

« Je pars la tête haute, ajoute-il. Je suis si fier du travail accompli. De notre bilan avec toute l’équipe d’encadrement. »

Dans sa missive, celui qui occupe le 10e rang de l’histoire de la LHJMQ pour le nombre de victoires en saison (426) remercie tout un ensemble de personnes, dont l’équipe de dépisteurs et des services pédagogiques, celle administrative et médicale, les pensions, les médias, Maurice Tanguay et les joueurs.

« Nos joueurs, quel travail ils ont accompli cette année dans cette dernière transition vers les honneurs. Ce sont ces mêmes liens solides, tissés serrés qui m’ont permis d’être exigeant envers eux, de les pousser, de les aimer. De promouvoir la prise en charge des jeunes par les vétérans. De se dépasser pour le bien commun, pour plus grand que soi. D’avoir le droit à l’erreur non à l’excuse. De découvrir l’honneur même dans la défaite. Enfin, de voir des bambins grandir à hauteur d’homme. Encore mille fois mercis. Ce fut un privilège de vous diriger. »

« Rimouski ma belle, tu a vu naître Sarah et Marie. Grandir en nous la fierté d’être fouettés par le vent du Bas. Nous te quittons le cœur gros, mais notre âme, elle, a le sourire aux lèvres. »