(Winnipeg) Avant la mise au jeu entre les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas samedi, un jeune partisan a pu s’habiller, porter un drapeau des Jets et patiner sur la glace avec ses idoles du hockey.

Judy Owen La Presse Canadienne

Alors que le garçon se dirigeait vers l’arrière du filet avec son équipement de gardien de but, il a perdu l’équilibre et est tombé. Après s’être relevé et avoir continué ce qu’il faisait, le défenseur étoile des Jets, Josh Morrissey, a patiné aux côtés du jeune garçon et lui a tapé gentiment dans le dos.

C’était un geste gentil de la part de l’un des joueurs importants de l’équipe, qui a fini par quitter le match au début de la première période, souffrant d’une blessure au bas du corps qui le mettra sur la touche pour le reste de la série.

Les Golden Knights mènent la série 2-1 à la suite de leur victoire de 5-4 en deuxième prolongation, samedi. Le quatrième match aura lieu lundi à Winnipeg.

Pour les coéquipiers de Morrissey, sa blessure est une mauvaise chose qui arrive à une bonne personne et crée un vide en défense qui sera difficile à combler.

Le défenseur Neal Pionk a accumulé 41 minutes et huit secondes de temps de glace, un sommet d’équipe, alors que les Jets étaient réduits à cinq défenseurs. Il a récolté trois aides.

« Sa mentalité, son courage, son leadership vocal sur le banc et dans le vestiaire, tout cela va nous manquer », a expliqué Pionk aux journalistes, dimanche, lorsqu’on lui a demandé de décrire les qualités de Morrissey.

Comme je l’ai dit, ce sera une mentalité à suivre. On devra demander un peu plus à tout le monde parce que je ne pense pas qu’un seul joueur est capable de faire ce que Morrissey fait. Il a été notre meilleur joueur toute l’année, nous devrons donc prendre le relais. Neal Pionk

Morrissey s’est blessé à la suite d’un contact genou contre genou avec le joueur des Golden Knights, Zach Whitecloud. Après avoir pris part à un avantage numérique, il s’est rendu vers le banc, ayant l’air de souffrir de la jambe droite, avant de rentrer, difficilement, vers le vestiaire. Il n’est jamais revenu dans le match.

Morrissey a commencé les séries après avoir réalisé la meilleure saison régulière de sa carrière.

L’assistant capitaine a établi un record du club pour le plus grand nombre de points par un défenseur, avec 76 points en 78 matchs (16 buts et 60 aides). Il a également terminé deuxième meilleur marqueur parmi les défenseurs de la LNH. Il a obtenu une aide dans la série contre les Knights.

Quelques joueurs seulement ont patiné dimanche pour les Jets, mais Morrissey faisait partie du lot.

« Il n’est jamais facile de perdre un joueur qui fait la différence, un gars qui mène le groupe pour nous toute l’année », s’est exprimé le vétéran défenseur Nate Schmidt.

Les Jets rappelleront un autre défenseur en guise d’assurance et en auront donc sept durant l’échauffement avant le match de lundi.

Les Jets tiraient de l’arrière 4-1 avant la troisième période, samedi, et ont forcé la prolongation lorsqu’Adam Lowry a marqué à 22 secondes de la fin du temps réglementaire. Michael Amadio a marqué le but gagnant pour les Golden Knights, après 3 : 40 de jeu en temps supplémentaire.