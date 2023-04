Rondelle libre

Évitons les conclusions hâtives

À ceux qui seraient tentés de modifier leurs prédictions en raison de la défaite des Oilers en prolongation contre les Kings lundi ou la victoire du Kraken aux dépens de l’Avalanche, rappelez-vous ceci : Les Maple Leafs de Toronto ont écrasé le Lightning de Tampa Bay 5-0 lors de la première rencontre des séries en 2022 et les Kings ont vaincu les Oilers 4-3 grâce à un but de Philip Danault en fin de match. Ça n’a pas empêché Tampa et Edmonton de passer au second tour.