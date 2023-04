(Toronto) Sheldon Keefe a calmement passé en revue la stratégie et la tactique.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto a également mis son chapeau de psychologue amateur à la suite d’un début de séries désastreux.

Les Leafs ne sont pas seulement tombés à plat contre le Lightning de Tampa Bay : lors d’une défaite embarrassante de 7 à 3 à domicile, l’équipe n’était que l’ombre de ce qu’elle a montré durant une saison régulière de 111 points.

Au lieu du groupe engagé et talentueux à l’attaque et responsable en défensif, les Leafs ont été timides, incertains et brouillons au Scotiabank Arena.

« Il n’y a pas de quoi se réjouir de l’effort ou des résultats », s’est désolé Keefe. Mais tu dois te ressaisir et te remettre au travail. »

De surcroît, Michael Bunting a été suspendu pour trois matchs en lien à une mise en échec illégale à la tête d’Eric Cernak, au deuxième tiers.

Ce n’était qu’un match, ont fait valoir Keefe et sa troupe. Il reste que l’adversaire a atteint la finale de la Coupe Stanley trois ans de suite, incluant des triomphes en 2020 et 2021.

La marge d’erreur est mince pour le club torontois, qui n’a pas accédé au deuxième tour depuis 2004..

« C’est important d’être unis, a dit Keefe après un bref entraînement, mercredi. Il y a toujours des ajustements à faire, mais quand votre état d’esprit change, beaucoup de choses se remettent en place. Nous n’étions pas du tout nous-mêmes (mardi). »

« Je ne sais pas trop pourquoi, nous étions toujours un peu en retrait, a mentionné le défenseur Mark Giordano. Il faut jouer avec confiance, jouer avec l’assurance comme on l’a fait durant toute la saison. »

PHOTO JOHN E. SOKOLOWSKI, USA TODAY SPORTS Mitch Marner (16) lors du match de mercredi contre le Lightning.

Hués par leurs partisans aux entractes et après le match, les Leafs étaient menés 3-0 après la première période à la suite de deux revirements et un but alloué en infériorité numérique.

Toronto a marqué deux fois en avantage numérique en période médiane, mais le manque de discipline et quelques décisions curieuses des arbitres ont ouvert la porte au Lightning.

Les visiteurs ont ajouté quatre filets, dont deux en supériorité, filant vers une victoire facile.

« Trop de pénalités, a résumé Mitch Marner, qui a fourni trois passes. Rester trop souvent en infériorité est une mauvaise chose. Nous devons mieux protéger notre filet. »

Le Lightning a montré qu’il lui reste encore beaucoup de carburant, malgré quatre défaites à leurs cinq derniers matchs en saison régulière.

« Je ne pense pas que quelque chose nous ait surpris, a expliqué Giordano. Nous savons quel type d’équipe ils sont. Nous avons eu de très mauvais moments dans le match, individuellement et collectivement. »