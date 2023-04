C’est une commotion cérébrale qui a forcé Kirby Dach à devoir rater le reste de la saison.

Au moment de vider son casier en ce jour de bilan, vendredi à Brossard, le jeune attaquant a admis que c’est une commotion cérébrale subie à Buffalo, le 27 mars, qui l’a forcé à rater les 8 derniers matchs de la saison.

« J’ai eu des ennuis à la tête, des maux de tête qui sont apparus une journée après le match à Buffalo contre les Sabres, a admis Dach. Mais le personnel médical m’a bien traité afin de me permettre de reprendre l’entraînement par la suite. »

À sa première saison avec le Canadien, le joueur obtenu des Blackhawks de Chicago lors du dernier repêchage aura donc récolté 38 points en 58 matchs.

« Je veux continuer à bâtir sur ça, c’est certes un pas dans la bonne direction, a-t-il ajouté. Je suis très heureux de la manière donc ma saison s’est déroulée, et je pense que je peux encore faire mieux. Je suis très enthousiaste quant au futur, surtout avec cette équipe… on a un bon environnement de travail ici. »

Kirby Dach a surtout aimé ses soirées passées sur la glace en compagnie de Nick Suzuki et Cole Caufield, et si ce n’était que de lui, c’est avec ces deux-là qu’il amorcerait la prochaine saison en octobre.

« C’est plaisant que de jouer avec ces gars-là… Suzuki est un joueur fabuleux, et quand on observe son éthique de travail, on comprend que ce n’est pas si étonnant qu’il soit aussi bon. Quant à Caufield, c’est l’un des meilleurs marqueurs dans cette ligue. Alors c’est très plaisant que de jouer avec eux. »