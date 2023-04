À quelques heures du dernier match du Canadien en 2022-2023, le gardien Samuel Montembeault a reçu une flatteuse invitation qui allongerait sa saison de hockey.

Le Québécois a été approché afin de représenter le Canada au Championnat du monde. L’évènement, présenté en Finlande et en Lettonie, s’amorcera le 12 mai prochain.

Le quotidien Le Nouvelliste a avancé que l’affaire était conclue. Selon nos informations, toutefois, les dernières confirmations nécessaires n’ont pas encore été finalisées.

Montembeault avait fait partie de la sélection canadienne au Championnat mondial junior en 2016, mais n’avait pas joué. Il aurait vraisemblablement, cette fois, la chance de goûter à une première « vraie » expérience internationale.

Avec le Tricolore, l’athlète de 26 ans amorcera jeudi soir un 39e match cette saison. Il a jusqu’ici signé 16 victoires, en plus de présenter un taux d’efficacité de ,903 et une moyenne de buts alloués de 3,38. Ces chiffres ne sont pas impressionnants en tant que tels, mais ses statistiques à cinq contre cinq décrivent plutôt un gardien qui, en étant bombardé de toutes parts, a gardé la tête hors de l’eau toute la saison.

À cinq contre cinq, son taux d’efficacité de ,919 le place parmi les membres de sa profession qui se sont le plus démarqués au sein d’une équipe appelée à rater les séries éliminatoires.

La formation sélectionnée par Doug Armstrong, directeur général des Blues de St-Louis et de l’équipe canadienne, n’a pas encore été officialisée. Chez les gardiens de but, Jordan Binnington (St-Louis), Tristan Jarry (Pittsburgh), Darcy Kuemper (Washington) et Cam Talbot (Ottawa) pourraient aussi recevoir des invitations.

Chez le Tricolore, on sait déjà que Martin St-Louis a décliné une offre de faire partie du personnel d’entraîneurs. Séparé de sa famille pendant toute la saison de la LNH, il souhaitait rentrer chez lui au Connecticut.

Nick Suzuki et Mike Matheson (Canada), Joel Armia et Jesse Ylönen (Finlande), Jordan Harris et Sean Farrell (États-Unis) apparaissent comme les principaux candidats susceptibles de recevoir un appel de leur équipe nationale respective.